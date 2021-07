Uece realiza 2ª Fase do Vestibular 2021.1 neste domingo (4) e segunda-feira (5)

Acontece neste domingo (04) e segunda-feira (05), respectivamente, das 9h às 13h, a 2ª Fase do Vestibular 2021.1 da Universidade Estadual do Ceará (Uece). Com uma nova logística, as provas serão realizadas de forma presencial e a institução afirma que seguirá protocolos rígidos de segurança sanitária em função da pandemia da Covid-19.

A segunda fase, que recebe 3.642 candidatos, conta com quatro provas, uma de Redação e três Especificas, cada uma delas com 20 questões, totalizando 60 questões de múltipla escolha, estabelecidas de acordo com o curso de opção do candidato. .

A recomendação da universidade é que os candidatos cheguem ao seu local de prova com uma hora de antecedência, às 8h. Já quanto aos aparelhos eletrônicos, como celular e relógio digital, caso venha a tocar ou vibrar, o vestibulando poderá ser eliminado imediatamente. Na primeira fase foram 13.401 candidatos disputando 2.380 vagas, das quais 1.246 são para os cursos da Capital e 1.134 vagas para as unidades da universidade no Interior do Estado, localizadas nos municípios de Itapipoca, Crateús, Limoeiro do Norte, Iguatu, Quixadá e Mombaça.

Protocolos de segurança

Em meio a pandemia, uma nova logística foi planejada para o vestibular de 2021.1, segundo o presidente da Comissão Executiva do Vestibular (CEV), professor Fábio Perdigão. O intuito é atender os protocolos de segurança sanitária definidos pelo Governo do Estado, como distanciamento, uso obrigatório de máscaras e disponibilizar álcool em gel, para candidatos e profissionais que participam do processo.

“Com nova logística por causa da pandemia, o uso obrigatório de máscaras (candidato deve levar sua máscara) dispomos álcool em gel em todos os ambientes, redução de candidatos por sala, distanciamento social e aferimento de temperatura são os protocolos a serem seguidos por todos. Estamos usando apenas 50% da capacidade das salas. Salas com 50 lugares só serão permitidos 25 candidatos”, destaca Perdigão.

Serviço

As provas da segunda fase serão realizadas em Fortaleza, no campus Itaperi, localizado na Avenida Dr. Silas Munguba, 1.700, no Centro de Humanidades (CH), situado na Avenida Luciano Carneiro, 345-Bairro de Fátima e no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), localizado na Avenida 13 de maio, 2081- Benfica e nas unidades da UECE no interior do estado.

O Cartão de Informação do candidato com endereço e locais de prova está disponível no site www.uece.br/cev