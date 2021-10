Seleção 2022.1 da Universidade de Fortaleza diversifica ingresso ao ensino superior

A consagração da economia cearense como uma das mais importantes do Brasil nos últimos anos tornou a busca por uma vaga no mercado de trabalho mais acirrada, exigindo maior qualificação de quem deseja investir em novos desafios. Por isso, a Universidade de Fortaleza (Unifor), instituição de ensino da Fundação Edson Queiroz, fortaleceu sua missão de oferecer uma educação de excelência àqueles que buscam ascensão profissional e acadêmica, atingindo, de acordo com o Ranking 2022 da entidade britânica Times Higher Education, a posição de Melhor Instituição de Ensino Superior particular do Brasil.

Essa recente conquista da educação cearense deixa clara a matemática: se você deseja trilhar os primeiros passos rumo ao sucesso, o processo seletivo para ingressar na Unifor é o seu melhor caminho. Já com inscrições abertas para o semestre 2022.1, é possível concorrer a vagas disponíveis para 41 cursos de graduação (bacharelado) ou graduação tecnológica oferecidos pela Universidade, incluindo cinco em EAD; eles contemplam quatro áreas de conhecimento: Comunicação e Gestão; Ciências Jurídicas; Saúde e Tecnologia.

Inscrições aqui

Realizar o vestibular é simples: sem ser necessário o pagamento de taxas, o candidato precisa apenas escrever uma redação online em até duas horas, aplicada no dia, horário e local que melhor lhe convém.

Além de redação online, a instituição oferece pelo menos outras quatro formas de ingresso: utilizando uma nota do ENEM de exames entre 2009 a 2020 (com desempenho igual ou superior a 450 pontos); recorrendo a notas anteriores de vestibulares da própria Unifor de 2017 a 2020.1 (caso o candidato tenha sido aprovado anteriormente, basta solicitar o aproveitamento da nota, exceto para Medicina); realizando matrícula como aluno transferido ou já graduado; e reabrindo a matrícula de um curso não concluído.

Vale ressaltar que esse modelo de ingresso atende todos os cursos exceto Medicina, cujo processo seletivo envolve uma uma prova presencial, aplicada no próximo dia 31 de outubro, e o pagamento de uma taxa no ato de inscrição.

De acordo com a Universidade de Fortaleza, as muitas opções de ingresso vêm para diversificar o acesso à educação de Nível Superior, seguindo assim o compromisso da Fundação Edson Queiroz com a promoção do ensino e da pesquisa no estado do Ceará. Para responder eventuais dúvidas, a instituição preparou um FAQ sobre seu processo seletivo e disponibilizou três canais de atendimento: um via WhatsApp (85 99246-6625); outro por telefone (85 3477-3000); e um por e-mail (queroserunifor@unifor.br).

Quero receber conteúdos exclusivos da cidade de Fortaleza