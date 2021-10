Sabiaguaba, Praia do Futuro, Volta da Jurema: veja os pontos próprios para banho em Fortaleza

Fim de semana chegou e, com ele, a vontade de estar junto ao mar. Na Capital, os pontos próprios para banho foram divulgados pelo mais recente boletim da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace). A análise compreendeu 32 pontos presentes em Fortaleza.

Segundo o documento, os setores Leste e Centro da cidade possuem maior número de locais com balneabilidade adequada. No primeiro, Sabiaguaba e Praia do Futuro se destacam, com 11 no total – entre um trecho do Farol até a rua Ismael Pordeus e os postos dos Bombeiros 1 ao 8, foz do Rio Cocó. O posto 11 do arquivo, de um trecho do Farol, está impróprio.

Legenda: Segundo a Semace, os setores Leste e Centro da cidade possuem maior número de locais com balneabilidade adequada Foto: Fabiane de Paula

Por sua vez, o setor Centro do boletim tem seis pontos próprios: entre a Volta da Jurema até foz do Riacho Maceió, do espigão da Avenida Desembargador Moreira, Aquário, INACE, até o Espigão da rua João Cordeiro. Por motivo de obras no local, que impedem realizar a coleta, o trecho 16 não teve resultado.

Já o setor Oeste é o setor que menos possui pontos de balneabilidade favoráveis. São dois: entre as avenidas Philomeno Gomes e Alberto Nepomuceno, e rua Padre Mororó.

As amostras são coletadas semanalmente, às segundas-feiras, entre 8h e 16h, sendo colhidas uma em cada ponto onde a região é mais utilizada para recreação.