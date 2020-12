Rodoviária de Fortaleza deve receber 29 mil passageiros neste fim de ano

O fim de ano será movimentado no Terminal Rodoviário Engenheiro João Tomé, em Fortaleza. A expectativa é que, entre os dias 30 de dezembro e 3 de janeiro, 29.321 passageiros passem pela rodoviária. O número é 88% maior do que o fluxo médio registrado no começo de dezembro, de acordo com a Coordenadoria de Transporte da Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce). Nos primeiros dias do mês, a média de público foi de 15.593 pessoas.

Para suportar a demanda, as 16 empresas de transporte que atuam na rodoviária adicionaram 286 viagens, número que pode aumentar caso a demanda de passageiros seja maior que o esperado. Estima-se que, até o término do período, somadas as viagens normais e extras, cerca de 1.045 rotas sejam realizadas, o que representa um aumento de 38% em relação ao fluxo normal.

Mas, se comparado a 2019, a movimentação ficou abaixo do registrado no mesmo período de fim de ano. À época, o terminal contabilizou público de 35.666 pessoas, 17,8% maior do que a expectativa de passageiros em 2020.

No Estado, os cinco destinos mais procurados são: Sobral, Crateús, Juazeiro do Norte, Camocim e Iguatu. Teresina e Parnaíba (ambas no Piauí), Natal (Rio Grande do Norte) e Recife (Pernambuco) estão entre as cidades mais procuradas fora do Ceará.

Cuidados

Os terminais rodoviários também devem receber nos próximos dias uma movimentação maior do que o percebido no último feriado natalino. Entre os dias 23 e 27 de dezembro, a projeção da Associação era de que cerca de 28 mil pessoas viajassem em direção ao interior do Estado e a outras cidades do Nordeste. O número de viagens extras também subiu: são 286 viagens extras, 16 a mais do que o período de Natal, quando 268 ônibus adicionais foram disponibilizados.

De acordo com a administração dos terminais, todos os protocolos sanitários recomendados pelo Governo do Estado devem ser executados. Aferição de temperatura, exigência do uso de máscara e disponibilização de álcool em gel estão entre as medidas adotadas. Adesivos sinalizam o distanciamento social apropriado para os passageiros, enquanto pias externas foram instaladas para lavagem adequada das mãos.

A administração recomenda antecedência para que a viagem aconteça no tempo planejado. Pensando no movimento do fim de ano, o estudante de jornalismo Rogério Bié, 20, comprou as passagens na semana passada. "Notei que estão se esgotando muito rápido. Estava fazendo uma compra e antes de finalizar a vaga que tinha no ônibus já tinha sido preenchida. Tive que escolher outro horário", relata.

Ele mora em Fortaleza, escolheu passar as festividades de fim de ano com a família, residente em uma comunidade rural em Santa Quitéria, a 299 Km da Capital. Os cuidados por conta do coronavírus foram redobrados.

"É um dos medos que eu tenho. Mas a gente torce para que não esteja e que possa aproveitar esse período. Eu estou me prevenindo na medida do possível. Usando máscara, fazendo a higienização das mãos", conta o estudante.

Confira outras recomendações:

• Adquirir os bilhetes de passagens com antecedência;

• Chegar ao Terminal Rodoviário com 1h de antecedência ao embarque;

• Conferir a documentação necessária para o embarque, principalmente das crianças;

• Checar se todas as bagagens estão devidamente identificadas com nome, telefone e endereço;

• Dirigir-se ao embarque com 30 minutos de antecedência.

Dúvidas podem ser retiradas nos telefones do Terminal Rodoviário, (85) 3256-2040 ou 3256-5786 ou no site da Rodoviária de Fortaleza.