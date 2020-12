Rodoviária de Fortaleza tem 268 viagens a mais neste fim de ano

Neste fim de ano, entre os dias 23 e 27 de dezembro, o Terminal Rodoviário Engenheiro João Tomé irá realizar 268 viagens a mais para contemplar a demanda do público, contabilizando um total de aproximadamente 1.027 viagens, segundo estimativa da coordenadoria de transporte da Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce). No total, são 16 empresas operando nas rodoviárias e, pelo menos, 28 mil passageiros deverão realizar viagens no Ceará e no Nordeste.

Por conta da pandemia, o local registrou queda de 32% na quantidade de viagens em relação ao mesmo período do ano passado, quando teve cerca de 1.355 transportes. No entanto, em relação à média registrada no início de dezembro, o Terminal apresenta aumento de 82%, conforme a coordenadoria da Arce. Dentre os principais destinos procurados no Ceará estão os municípios de Sobral, Crateús, Juazeiro do Norte, Iguatu, Icó, Camocim, Viçosa, Crato, Itapipoca e Massapê. Já as viagens para outros estados brasileiros, há passagens compradas para Piauí, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Paraíba, sendo as capitais dos respectivos estados o foco da viagem.

Lazer

O biólogo Rômulo Wesley, de 23 anos, será uma dessas pessoas que movimentarão o terminal rodoviário nesse período de fim de ano. Junto a três amigos, o cearense irá viajar para Recife, capital de Pernambuco, e enfatiza que o cenário de pandemia foi observado durante os três meses de planejamento da viagem. "Nós ficamos receosos porque poderia acontecer uma nova alta de casos de Covid, inclusive está começando a acontecer no Ceará e isso preocupa muito a gente. Mas a todo momento nós analisamos o cenário o nos disponibilizamos para nos cuidar e também prevenir a contaminação de pessoas em volta", comenta.

De acordo com o biólogo, essa viagem não foi desmarcada porque decidiram ser o momento de "respirar novamente" depois de um ano tão difícil. "Um momento tão difícil como o ano de 2020, nós não queríamos terminar o ano como ele começou. Então nós queremos ter esse momento, algo bom, para poder compartilhar entre amigos", relata.

Receios

Já Elione da Silva, professora de 55 anos, tinha planos de viajar para Beberibe, litoral localizado na microrregião de Cascavel, neste fim de ano, mas preferiu cancelar. "Eu tenho uma mãe idosa e a pandemia não acabou, na verdade, os casos estão aumentando de novo, todo cuidado é pouco", enfatiza. Além disso, a comemoração será em casa, apenas com as pessoas que já estão mantendo o contato durante todo o período pandêmico. "Vamos ficar em casa e torcendo para que no próximo ano seja melhor, que possamos comemorar sem medo de perder alguém", finaliza.

Risco

A infectologista Melissa Medeiros alerta para as viagens. "Existe um risco maior de transmissão principalmente porque não tem como fazer distanciamento social de dois metros, no mínimo, dentro de ônibus ou avião, até mesmo por longas horas", diz.

Na opinião da profissional, pode haver um aumento de casos de Covid-19 após o período de festas. Um dos riscos, segundo Medeiros, é a fase pré-sintomática da doença. "Existe um perigo maior nas pessoas que estão doentes sem saber, que configura a fase pré-sintomática. A entrada dessas pessoas em outros estados pode ocasionar esse aumento, da mesma forma acontece no retorno para o Ceará", diz.

Para garantir a segurança dos passageiros em meio à pandemia, a administração dos terminais reforçou os cuidados nas medidas de prevenção ao coronavírus. Para essas viagens de fim de ano, haverá maior controle na entrada, com aferição de temperatura, exigência do uso da máscara e disponibilização de álcool em gel, assim como a instalação de adesivos no piso para manter o distanciamento entre passageiros. A Rodoviária também irá divulgar mensagens sobre os cuidados no sistema de som; deverá instalar pias externas para lavagem das mãos e até mesmo realizará a orientação para passageiros quanto à necessidade do distanciamento social no âmbito do Terminal.

A Rodoviária ainda alerta para a importância de passageiros adquirirem os bilhetes das viagens com antecedência, chegando ao local próximo de 1h antes do embarque. É necessário também que os passageiros chequem se estão com toda a documentação, assim como devem incluir identificação nas bagagens, com nome, telefone e endereço.

