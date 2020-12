Referência no setor de facilities, Servnac amplia serviços na pandemia

A pandemia desafiou muitas empresas a buscar novas oportunidades para se manter de pé. Neste cenário, empresas como as do Grupo Servnac não só se mantiveram firmes, como trouxeram soluções inovadoras para suprir as novas dores do mercado. Com tecnologia de ponta, o conglomerado cearense, que já é referência na área de facilities, passou a ofertar serviços de sanitização de ambientes, dedetização e câmeras térmicas de vigilância, que contribuem bastante na contenção da pandemia de Covid-19.

Rastreamento veicular, segurança armada e desarmada, vigilância eletrônica, segurança pessoal privada, portaria 24h, terceirização de mão de obra, serviços de limpeza e conservação já fazem parte do portfólio de serviços do Grupo Servnac, que está há 33 anos no mercado cearense. Este ano, com a crise causada pela pandemia de Covid-19, o setor de segurança eletrônica ganhou mais visibilidade e as demandas cresceram. A busca por equipamentos de segurança aumentou em 40%, segundo a Associação Brasileira das Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança (Abese). E equipamentos como câmeras térmicas, capazes de identificar pessoas com alterações na temperatura corporal, tiveram alta de 13,7% durante o período de isolamento social.

Foi por meio do Grupo Servnac que estes equipamentos chegaram ao Ceará, atendendo a demanda de diversos empreendimentos, como shoppings, empresas, restaurantes, supermercados, hospitais, instituições de ensino, indústrias e muitos locais com grande circulação de pessoas. As câmeras dispõem de um sensor que detecta com precisão a temperatura do usuário. Ou seja, é possível identificar pessoas com temperatura corporal elevada, indicando febre, por exemplo, que é um dos sintomas da Covid-19. A partir desta informação, as empresas podem tomar providências para não colocar em risco a saúde de outras pessoas no local.

Os novos serviços ampliam as formas de atuação do Grupo Servnac, que é hoje um dos maiores no Nordeste em terceirização de serviços para empresas, indústrias, hospitais e condomínios. “Atualmente o serviço de terceirização de mão de obra compõe mais de 80% do faturamento do grupo Servnac, que já expandiu para inúmeros serviços, como rastreamento veicular, segurança armada e desarmada, vigilância eletrônica, segurança pessoal privada, portaria 24h, internet, limpeza e conservação”, reitera Vicente Araújo Júnior, líder do Conselho Administrativo do Grupo Servnac.

Na área de facilities, um dos principais serviços do grupo são as portarias, presenciais ou remotas. A Servnac é líder do setor no estado e possui vantagens como sistema de monitoramento, equipamentos de ponta, redução de custos, controle de acesso, sistema de biometria, administração de condomínios e muitos outros.

Toda essa experiência está sendo compartilhada na obra “Administração de Condomínios – Um Guia Prático”, escrita por Vicente Araújo Júnior. “O objetivo é fornecer uma fonte de consulta simples, rápida e direta para gestores e síndicos e auxiliá-los nas principais atividades que envolvem o gerenciamento de um condomínio. O livro também ajuda os condôminos a entenderem melhor os diversos aspectos que compõem a condução de espaços de morada coletiva”, explica o autor. De acordo com ele, o livro à venda em livrarias e em formato digital nas lojas virtuais Google Play e Apple Store e toda a renda será doada às entidades Lar Amigos de Jesus e Creche Nossa Senhora do Líbano, em Fortaleza.

Legenda: Vicente Araújo Júnior: “Cada vez mais usamos a tecnologia a nosso favor”. Foto: Arquivo pessoal

História de sucesso

O Grupo Servnac existe desde 1987, tendo iniciado as atividades com serviços de terceirização de mão de obra, focando na administração de condomínios, que foi pedra fundamental do grupo. “Quando comecei lá atrás, a Servnac era uma empresa de administração de condomínios e hoje já contamos com muitos serviços na área de facilities, além de outras áreas que fomos conquistando espaço ao longo do tempo, como vigilância, locações de veículos, internet, entre outras”, recorda Vicente Araújo Júnior.

Com cerca de 10 mil colaboradores, a Servnac atua em todo o estado do Ceará e com serviços de rastreamento veicular em Natal (RN) e João Pessoa (PB). Fazem parte do grupo as empresas: Servnac; ServnacNet, Servnac Locações, Servnac Vigilancia eletrônica e portaria virtual e a Escola de Vigilância Coronel Guanabara.

De olho no futuro, os planos são de expandir a atuação para outros estados. “Cada vez mais usamos a tecnologia a nosso favor, sempre buscando inovar e progredir e é assim que olhamos para o futuro. A partir do segundo bimestre de 2021, a Servnac estará atuando também em Pernambuco, São Paulo e Minas Gerais, ampliando assim nossos serviços para grandes players do país”, projeta o líder.