Quase 250 mil doses de reforço da Pfizer e Janssen chegam ao Ceará nesta terça-feira (14)

O Ceará receberá, ainda na manhã desta terça-feira (14), mais 249.820 doses de vacinas que serão usadas como reforço contra a Covid-19. A nova remessa contém 159.120 doses da Pfizer e 90.700 da Janssen.

O envio do lote foi anunciado em publicação nas redes sociais pelo governador Camilo Santana, que também divulgou o balanço de 13.828.494 doses aplicadas nos 184 municípios do Estado até agora.

Legenda: Até agora, quase 14 milhões de doses foram aplicadas no Ceará Foto: Reprodução/Redes sociais

A última carga de imunizantes enviada ao Ceará desembarcou no Aeroporto de Fortaleza no dia 8 de dezembro com 20,8 mil doses da Janssen, que serviram como dose de reforço na população que já havia recebido a D1 e ainda aguardava pelo envio dos imunizantes.

Cronograma

Ainda nesta terça-feira (14), Fortaleza agendou o público para D2 (CoronaVac e Pfizer) e dose de reforço. Estão previstos para receber o imunizante a população em geral, idosos e imunossuprimidos. Veja a lista completa de agendamentos.

PRIMEIRA DOSE SEM AGENDAMENTO

Qualquer cidadão residente em Fortaleza pode tomar a primeira dose de vacina sem a necessidade de agendamento. Centros de vacinação específicos e por faixa etária recebem o público.

MUTIRÃO DE DOSE DE REFORÇO

A dose de reforço está sendo aplicada desde o dia 20 de novembro na população geral e será disponibilizada para pessoas que tomaram duas doses há quatro meses.

Fortaleza terá mutirão para a aplicação do reforço de vacinas contra a Covid-19 (CoronaVac, AstraZeneca e Pfizer) para pessoas que tomaram a segunda dose (D2) há cinco meses.

Não haverá necessidade de agendamento. A ação ocorrerá entre os próximos dias 13 e 15 de dezembro, no Centro de Eventos, as 9 às 17 horas.

QUEM PODE PARTICIPAR DO MUTIRÃO

Poderão atualizar a dose de reforço pessoas a partir de 18 anos que receberam a D2 até dia 12 de julho. Ou seja, que atingiram cinco meses desde a última aplicação, mesmo que não tenham sido convocados anteriormente.

O cidadão que perdeu o agendamento da dose de reforço também pode participar do mutirão.

QUEM NÃO PODE PARTICIPAR DO MUTIRÃO

O público que recebeu a dose única da marca Janssen não deve participar do evento. Segundo a prefeitura, Fortaleza seguirá com a recomendação do Ministério da Saúde (MS) de aplicar uma segunda dose da mesma marca antes do reforço.

Com isso, Fortaleza aguarda o envio de novos lotes deste fabricante para dar continuidade ao esquema vacinal do público contemplado.