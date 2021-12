Projeto faz ensaio fotográfico de Natal para incentivar adoção de animais; veja fotos

O grupo de proteção “Animais Universitários” publicou, nesta quarta-feira (23), um ensaio fotográfico com tema natalino para incentivar a adoção de cães e gatos abandonados, em Fortaleza. O projeto atua no resgate e cuidado de animais encontrados em campi da Universidade Federal do Ceará (UFC).

Legenda: Projeto realizou ensaio natalino para incentivar adoção de animais abandonados Foto: Divulgação

Os pets são examinados por veterinários, vermifugados e castrados. Alguns já estão vacinados e testados para os vírus da leucemia felina (FeLV) e da imunodeficiência felina (FIV).

Depois, eles seguem para lares temporários. Atualmente, há 30 animais disponíveis para adoção.

Segundo a coordenadora do grupo, Taise Praxedes, os cães e gatos que não estão castrados em razão da idade têm o procedimento garantido pelo projeto.

Como adotar

O processo de adoção ocorre após uma entrevista. Os interessados devem entrar em contato através do Instagram @animaisuniversitarios ou pelo número de telefone (85) 9.8749-5901.

É necessário:

Ser maior de idade;

Consciente das responsabilidades adquiridas após adoção;

Todos da casa estarem acordo com a adoção;

Se responsabilizar em atender às necessidades do animal (vacinas, alimentação, atendimento veterinário etc).

