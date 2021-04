Professor de Geografia morre, aos 35 anos, em Fortaleza por complicações da Covid-19

O professor de Geografia William Rodrigues, 35 anos, morreu nesta segunda-feira (5) por complicações da Covid-19. Docente do Colégio Darwin, no bairro Meireles, ele deixa uma filha e os corações de alunos e funcionários entristecidos por mais uma vida perdida durante a pandemia.

O educador lecionava na instituição desde janeiro de 2019, mas precisou se afastar das atividades em virtude do início dos sintomas, entre 20 e 25 dias atrás. Ele era responsável pela disciplina em oito turmas, que, juntas, reuniam 184 alunos.

Segundo a escola, William sempre foi um "mestre que se desafiava", buscando ser inovador durante suas aulas, o que encantava o corpo discente. "Com as aulas virtuais não foi diferente", assegura a instituição, complementando que o professor foi "sempre muito comprometido e responsável por suas funções. Um grande amigo e parceiro da Educação e da vida".

Relação com os alunos

No cotidiano do trabalho, o sorriso do educador era sua característica mais marcante, além das frases motivadoras ditas a quem transmitia ensinamentos. Conforme a escola, o conselho era usual: "Tenham calma e paciência que tudo vai dar certo", dizia aos estudantes com quem trabalhava.

Nas redes sociais, diversas pessoas manifestaram luto pela morte e agradeceram pelos momentos ocorridos em vida do professor. "Agradeço pelas aulas que tive com ele e também agradeço por ter conhecido ele", afirmou um estudante.

Em razão da perda, a escola encerrou as aulas do turno da manhã mais cedo para os ensinos Fundamental e Médio, durante o intervalo, e ao fim do período para o Ensino Infantil. Não haverá atividades à tarde.

Legenda: Instituição de ensino publicou nota de pesar nas redes sociais. Foto: reprodução/Instagram

A instituição de ensino divulgou, na manhã desta segunda, nota de pesar manifestando condolências a familiares, alunos e amigos do docente. "Que possamos encontrar conforto em Deus, nas ótimas lembranças e no legado de profissionalismo e respeito ao próximo que William nos deixa", acrescentou.