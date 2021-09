‘Procuro que nada seja impossível’: relatos de conquistas e desafios no Dia Nacional da Pessoa Surda

Se todo dia é dia de acender o alerta para o chamado à inclusão, quanto mais naquele em que é celebrado o Dia Nacional da Pessoa Surda. Neste domingo (26), instante no qual a efeméride ganha destaque, ressoam com urgência inúmeros contextos, promotores da necessidade de um maior conhecimento e reflexão sobre o assunto.

As dificuldades com as quais lidei para a realização desta matéria expõem uma lamentável chaga: ainda falta muito para que a acessibilidade seja não apenas palavra de ordem, mas sobretudo atitude indispensável no cotidiano. Prova disso é o fato de que nem todas as pessoas ainda podem ler estas linhas, compreendê-las de modo pleno. É preciso uma mediação qualificada, capaz de atender à diversidade da raça humana e, assim, estimular que novos fazeres venham à tona. Novos modos de presentificar o mundo.

Legenda: Nicole Lemos é surda, característica que, apesar dos desafios, não a impede de possuir uma rotina natural Foto: Arquivo pessoal

Criadora de conteúdo digital e ativista da comunidade surda, Orleanda Lemos compreende bem esse panorama. “Essa data é pra estar no calendário assim como o Natal”, sentencia. Mãe de três crianças – Nicole, de oito anos; Heitor, de seis, e Pietro, de 1 ano e oito meses – desde 2016 ela realiza uma série de vídeos com o objetivo de mostrar que, para além da condição de surdez, os pequenos podem ter uma vida comum, sem abrir mão dos prazeres.

A predisposição para se aprofundar na temática é decorrente da circunstância da primogênita. Nicole Lemos é surda, característica que não a impede de possuir uma rotina natural. Ela vai à escola, faz as atividades passadas em sala, tem aulas de balé, joga em aparelhos eletrônicos, grava vídeos para as redes sociais, entre outros afazeres. “Não há nada que Nicole não faça, e eu sempre a incentivo a descobrir coisas novas. Ela ama essas experiências e aventuras. Além de tudo isso, também é modelo fotográfica e desfila”, situa a mãe.

Os desafios fazem parte da trajetória da menina desde o nascimento, conforme demarca Orleanda. Quando Nicole ainda era bebê, a família detectou que ela não se atentava aos ruídos, batidas de porta e ao chamado dos pais. Após uma bateria de exames, foi possível constatar a condição da pequena, não sem antes um esmerado esforço para que tudo pudesse se converter em saberes e vivacidade.

Por isso mesmo, a cada mês de setembro, desde que participou da passeata em Fortaleza relacionada à campanha Setembro Azul – criada de forma a dar visibilidade à comunidade surda brasileira – a mãe da garota trabalha para que os aspectos relacionados ao tema alcancem toda a sociedade. “Afinal, a comunidade surda existe e vive entre nós como cidadãos, com direitos, deveres e conquistas”.

Apoio à causa

Abraçada por essa mesma intenção, Orleanda Lemos também é criadora do projeto “Mãos que educam”. A iniciativa visa ensinar Libras (Língua Brasileira de Sinais) a todas as pessoas, independentemente de serem surdas. Basta que o desejo de inclusão nasça como realidade, rompendo as barreiras do silêncio e mostrando a todos que surdez não é doença.

“O projeto também tem como objetivo ajudar surdos e suas famílias na comunicação, orientando-os na descoberta da surdez ainda na infância e, assim, acompanhá-los com aulas básicas de Libras para auxiliar na comunicação surdo-ouvinte”, contextualiza. Com três anos de estrada, a ação já realizou palestras, entrevistas, aulas e um maior estreitamento com diversos grupos a partir do sonho de transpor as dificuldades impostas.

“Ainda estamos lutando muito por mais inclusão e acessibilidade. A realidade não é como queríamos. Há locais e situações que exibem apenas um status para mostrar à sociedade que ‘fazem o seu papel’. Porém, nessas ocasiões, sempre tem algum termo ou informação errada. É como se não tivessem o mínimo de respeito de pesquisar e conhecer o certo. Isso me chateia, e muito”, lamenta Orleanda.

Legenda: Orleanda e Nicole Lemos: mãe e filha percorrendo a mesma estrada de saberes e necessidade de maior inclusão Foto: Arquivo pessoal

Talvez a vontade de gravar vídeos educativos sobre o assunto e divulgá-lo nas redes sociais encontre um motivo exatamente devido a essa questão. Segundo observa, as pessoas gostam das produções porque recebem o conhecimento de Libras e/ou da comunidade surda de uma forma leve, precisa e com verdade, uma vez que quem repassa as informações é alguém que vive esse cotidiano: uma surda.

Em 2002, a Língua Brasileira de Sinais foi reconhecida como a segunda língua oficial no Brasil; entretanto, a maior parte da população desconhece esse fato. O que se observa é que o número de usuários de Libras no País ainda é muito pequeno, levando em consideração a quantidade de surdos que existem. Ações como a promovida pela criadora de conteúdo digital apontam para uma eficaz saída.

Orleanda Lemos Criadora de conteúdo digital e ativista da comunidade surda “Apesar dos desafios na vida da Nicole, eu sempre procuro que nada seja impossível, respeitando os limites dela, suas vontades e desejos. Por sua vez, o retorno com os cursos e ações do projeto ‘Mãos que educam’ vem quando as pessoas aprendem a respeitar e ter empatia pela comunidade surda. Isso me faz sentir alegria e esperança no coração, de um futuro mais inclusivo”.

Neste momento, de modo a dimensionar o quanto a filha vai longe, a mãe está realizando uma campanha virtual para que a criança participe de um festival nacional de balé. O evento acontece em dezembro deste ano e o total almejado da arrecadação é de R$800. Com todos colaborando, Nicole avança mais um passo na dinâmica de dizer “sim” ao talento e à vida.

Estrangeiros em casa

A professora e intérprete de Libras Maria Rozaly Araujo criou interesse pelo tema para conseguir ajudar seu irmão surdo. A família morava no interior do estado e, por não conseguir ouvir e se comunicar, ele não conseguia ter acesso ao básico: a educação.

"Para que ele tivesse um direito primordial que é de todos, a educação, tive que lutar durante cindo anos, pedir ajuda à justiça. Hoje ele tem aulas de Libras onde mora, no interior", conta.

A profissional se encontrou na sala de aula dando aula para uma turma de Educação de Jovens e Adultos (EJA) e hoje é professora da disciplina obrigatória em cursos de licenciatura. Para ela, as conquistas para os surdos já são muitas, mas ainda está longe de ser o ideal.

Maria Rozaly Araujo professora e intérprete de Libras Vejo que é difícil ser surdo em um país onde eles se sentem como estrangeiros, pois a minoria sabe língua de sinais e faltam políticas públicas... Enfim, continuamos na luta para dias melhores e mais conquistas para a comunidade surda.

Orgulho de ser surdo

Para o presidente da Associação dos Surdos Organizados de Fortaleza (Asof), Joaci Gomes Pires, uma das principais conquistas que ainda precisam ocorrer é a obrigatoriedade da disciplina de Libras nas escolas, permitindo que mais pessoas conheçam a língua e facilitando a interação entre surdos e ouvintes.

Apesar das barreiras diárias, o Dia Nacional da Pessoa Surda rememora conquistas já alcançadas e reforça o orgulho da comunidade.

"Porque é necessário mostrar a todos, nossas lutas e conquistas. É importante que a sociedade veja que temos orgulho de sermos surdos e termos uma língua própria, que é a Libras, e que precisa ser respeitada e divulgada para que todos aprendam e com isso favorecer a acessibilidade aos surdos", destaca.

A Asof realiza comemorações pelo período, além de eventos semanais cujo objetivo é promover a interação entre pessoas surdas e planejar eventos interativos, como jogos de futebol, festas de datas comemorativas (dia dos pais, dia das mães, festas juninas, etc.), entre outros. "O mais importante é o contato com todos", ressalta Joaci.

