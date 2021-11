Proclamação da República: o que abre e o que fecha em Fortaleza no feriado de segunda (15)

Nesta segunda-feira (15), feriado nacional pela Proclamação da República do Brasil, o funcionamento de shoppings, restaurantes, supermercados, padarias e postos de combustíveis em Fortaleza segue normal. Já bancos, agências dos Correios, órgãos públicos e determinados setores econômicos têm os serviços suspensos.

O comércio lojista e varejista da Capital, por sua vez, terá funcionamento facultativo. Além disso, devido à aplicação da primeira fase do vestibular 2022.1 da Universidade Estadual do Ceará (Uece), o transporte público terá reforço de 52 ônibus para atender à demanda dos concorrentes.

O Diário do Nordeste listou o que abre e fecha no dia da Proclamação da República. Veja.

Supermercados

O funcionamento de supermercados será normal. A informação é da Associação Cearense de Supermercados (Acesu).

Shoppings

RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy

Funcionamento dos shoppings: 10h às 22h

Órgãos públicos, banco e clínicas de saúde: fechados

Academias: funcionamento em horário diferenciado

Shopping Parangaba

Lojas, quiosques e praça de alimentação: 10h às 22h

Clínicas médicas: conforme agendamentos

Casas lotéricas: fechadas

Selfit: 8h às 14h

Cinema: conforme horários das sessões

North Shopping Fortaleza

Lojas, quiosques e praça de alimentação: 10h às 22h

Clínica SIM: 6h às 14h

Clínica Nest: fechada

Farmácias Pague Menos: 10h às 22h

Farmácias Pague Menos Acesso C: 8h às 22h

Lojas Americanas: 10h às 22h

Oftalmoclínica: 10 às 18h

Santiago Loteria: 10h às 21h

Smart Fit: 8h às 14h

Super Lagoa: 7h às 22h30

North Shopping Jóquei

Lojas, quiosques e praça de alimentação: 10h às 22h

Clínica SantaMed: 7h às 21h

Clínica Vacinart: 08h às 20h

Farmácia Pague Menos: 10h às 22h

Lotérica: fechada

Via Sul Shopping

Lojas, quiosques e praça de alimentação: 10h as 22h

Caixa Econômica Federal: fechada

Clínica Sim: 7h às 14h

Farmácias Pague Menos: 10h às 22h

Lojas Americanas: 10h às 22h

Smart Fit: 8h às 14h

North Shopping Maracanaú

Lojas, quiosques e praça de alimentação: 10h às 22h

Caixa Aqui: fechada

Caixa Econômica Federal: fechada

Clínica NEST: fechada

Clínica SIM: 6h às 14h

Farmácia Pague Menos: 10h às 22h

Detran: fechado

Fortran: fechado

CCI: fechado

Cinema: 14h às 21h

Lojas Americanas: 10h às 22h

Smart Fit: 8h às 14h

Shopping Benfica

Lojas, quiosques, box e praça de alimentação: 10h às 22h

Mercadinhos São Luiz: 7h às 21h

Clubinho Pet: 9h às 21h

Caixa Econômica Federal: fechado

Banco Santander: fechado

Liv Saúde: fechado

Prevtop: fechado

Laboratório Clementino Fraga: fechado

Lotérica: fechado

Casa do Cidadão: fechado

Benfica Park: 7h às 23h

Cinemas Benfica: 12h50 às 20h

Shopping Del Paseo

- Praça de alimentação, lojas e quiosques: 10h às 21h

- Mercadinhos São Luiz: 7h às 22h

- Extrafarma: 7h às 21h

- Parks & Games: 12h às 21h

- Caixa Econômica Federal: fechada

Shopping Iguatemi

Lojas, quiosques e praça de alimentação: 10h às 22h

Restaurantes: 11h às 23h

Hipermercado Extra: 7h às 23h

Lojas Americanas: 10h às 22h

Cobasi: 9h às 21h

Clínica CLDO: 8h às 18h;

Lotérica: 10h às 18h;

Correios: fechado

Detran: fechado

Laboratório Emílio Ribas: fechado

Polícia Federal: fechado

Padarias

As padarias também devem funcionar normalmente, de 6h às 20h, segundo o Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria do Ceará (Sindpan-CE).

Postos de combustíveis

Funcionamento normal, de acordo com o Sindipostos.

Bancos

Todas as agências bancárias estarão fechadas, segundo o Sindicato dos Bancários do Ceará (Seeb-CE).

Lojas

O funcionamento do comércio lojista, inclusive de material de construção, é facultativo, segundo o Sindicato do Comércio Varejista e Lojista de Fortaleza (Sindilojas).

Linhas de ônibus

Devido à aplicação da primeira fase do vestibular da Universidade Estadual do Ceará (Uece), que será na segunda (15), a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) informou que a programação do transporte público no feriado será semelhante a de um sábado, com o reforço de 52 veículos à frota de ônibus.

Metrô

As linhas de metrô operadas pela Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor) na Capital também terão horários diferenciados no feriado. Confira a programação:

Linha Sul

Saindo da estação José de Alencar: 07:42, 08:09, 08:36, 09:03, 09:30, 09:57, 10:24, 10:51, 11:18, 11:45, 12:12, 17:17, 17:47, 18:17, 18:47, 19:17, 19:47, 20:17, 20:47, 21:17, 21:47, 22:17 e 22:47.

Saindo da estação Carlito Benevides: 07:30, 07:57, 08:24, 08:51, 09:18, 09:45, 10:12, 10:39, 11:06, 11:33, 12:00, 17:05, 17:35, 18:05, 18:35, 19:05, 19:35, 20:05, 20:35, 21:05, 21:35, 22:05 e 22:35.

Linha Oeste

Saindo da estação Caucaia: 08:30, 10:15, 11:45, 16:45, 18:15 e 20:00.

Saindo da estação Moura Brasil: 07:45, 09:30, 11:00, 16:00, 17:30 e 19:15.

VLT Parangaba-Mucuripe

Saindo da estação Parangaba: 07:25, 08:06, 08:47, 09:28, 10:09, 10:50, 11:31, 12:12, 16:59, 17:40, 18:17, 18:54, 19:31, 20:08, 20:45, 21:22 e 21:59.

Saindo da estação Iate: 07:25, 08:06, 08:47, 09:28, 10:09, 10:50, 11:31, 12:12, 16:59, 17:40, 18:17, 18:54, 19:31, 20:08, 20:45, 21:22 e 21:59.

Especialmente no feriado, os VLTs de Sobral e do Cariri não funcionarão.

