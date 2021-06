Prefeitura de Fortaleza quer aplicar todas as vacinas recebidas para 1° dose até segunda-feira (28)

A Prefeitura de Fortaleza pretende aplicar, até segunda-feira (28), todas as doses de vacinas contra Covid-19 destinadas para primeira dose recebidas até esta sexta-feira (25). A informação foi divulgada pela secretária municipal de Saúde, Ana Estela Leite, em transmissão nas redes sociais.

"Esperamos nos próximos dias, até segunda-feira, que a gente conclua a aplicação das primeiras doses de tudo que o município recebeu até hoje", afirmou a secretária.

Já foi divulgada a lista de agendamento para vacinação para sábado (26), dia em que mais de 70 mil pessoas devem ser vacinadas em esquema de mutirão. Ana Estela também afirmou que, provavelmente, as listas de domingo (27) e segunda-feira (28) serão divulgadas em breve.

Uma reunião da Comissão Intergestores Bipartite do Ceará (CIB), realizada na tarde desta sexta-feira (25), deve definir a logística de aplicação da vacina da Janssen, administrada em dose única, no Estado.

Onde conferir agendamento?

As relações com nomes dos agendados são divulgadas no site da Prefeitura. Também é possível verificar se há agendamento por cadastro, no site do Vacine Já.

A secretária informou que, a partir desta sexta-feira (25), a prefeitura não irá enviar mensagem por WhatsApp com informações de agendamento, devido a problemas técnicos.

Ana Estela Leite secretária da Saúde de Fortaleza "Estamos com alguns problemas técnicos e administrativos já a partir de hoje no envio das mensagens de WhatsApp. Então nós ficaremos alguns dias sem lhe informar através da mensagem".

Fortaleza começou a vacinação da população geral em 6 de junho. É necessário estar cadastrado na plataforma Saúde Digital, do Governo do Ceará.

Ao todo, são 113 locais de imunização: 100 postos de saúde, quatro Cucas, três policlínicas, três shoppings, além do Sesi Parangaba, Castelão, Centro de Eventos.

Quem perdeu a primeira data da vacinação

Ana Estela ressaltou que é importante comparecer ao dia agendado, já que as doses são garantidas para pessoas agendadas. Para quem perder o dia, a Prefeitura realiza esquema de repescagem para atender esse público.

Basta comparecer a um dos centros de vacinação, seguindo o calendário por ano de nascimento, e comprovar o agendamento anterior na etapa correspondente à população em geral.

O atendimento ocorre de 9h às 17h. Confira o calendário:

1968 - 25/06 (sexta-feira)

1969 - 26/06 (sábado)

1970 - 28/06 (segunda-feira)

Segunda dose

A secretária da Saúde de Fortaleza afirmou também que começam a ser agendadas a partir de terça-feira (29) aquelas pessoas que receberam o imunizante da AstraZeneca e têm data limite para segunda dose em julho.

Cerca de 85 mil pessoas devem receber o reforço da AstraZeneca no mês, conforme a secretária. A data escrita em lápis no cartão da vacinação é o dia limite para aplicação da segunda dose.

Os imunizantes da AstraZeneca e da Pfizer são administrados com intervalo máximo de 90 dias entre as doses. Já a Coronavac precisa de um intervalo menor, de até 28 dias.

Segundo a secretária, praticamente todos que receberam a Coronavac na Capital e estão no período da segunda dose, já receberam o reforço. Mesmo assim, a prefeitura realiza repescagem para quem ainda precisa na segunda dose.

Repescagem de segunda dose da Coronavac

Data: sexta-feira (25) e sábado (26)

Locais: Cucas José Walter, Mondubim, Jangurussu e Barra do Ceará e Sesi Parangaba

As listas para segunda dose também são publicadas no site da Prefeitura. Para os que estão com a segunda dose da AstraZeneca atrasada, é possível procurar qualquer ponto de vacinação para receber o reforço.