Praia do Mucuripe amanhece com aglomeração de clientes

A faixa de areia da Praia do Mucuripe, amanheceu nesta Sexta-feira Santa (2) com intensa movimentação de clientes. Apesar dos gradis montados pela Prefeitura de Fortaleza, houve aglomeração de compradores do pescado fresco.

Por volta de 5h30, o local já possuía longas filas sem distanciamento social.

Legenda: Fiscal da Agefis organiza fila de clientes fora da faixa de areia Foto: Isaac Macêdo

Já no espaço cercado para a venda de peixes, na faixa de areia, os pescadores improvisaram mesas de plástico para expor o material.

Cerca de 40 profissionais da Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) organizam as filas e o fluxo de transeuntes durante a compra do pescado. Há também Guardas Municipais no local.