PM dispersa aglomerações nas praias do Futuro e de Iracema no último fim de semana de lockdown

A Polícia Militar dispersou, na tarde deste sábado (1º), aglomerações nas praias do Futuro e de Iracema. Na ocasião, as pessoas estavam descumprindo o decreto estadual — que impõem lockdown nos fins de semana — no penúltimo dia de vigência das regras.

No último documento oficial, foi liberada a ampliação da autorização para aulas presenciais nas escolas até o 9º ano do Ensino Fundamental, além da abertura de academias e barracas de praia - com capacidade limitada.

O isolamento social rígido (lockdown), no entanto, foi mantido nos fins de semana, assim como o toque de recolher durante a semana das 20h às 5h.

Novo decreto estadual

Já a partir de segunda-feira (3), haverá a flexibilização das atividades econômicas e religiosas nos fins de semana no Ceará.

Com isso, comércio de rua, restaurantes e barracas de praia poderão abrir das 10h às 15h aos sábados e domingos no Estado.

Os shoppings abrirão das 12h às 17h, incluindo praças de alimentação. Aos sábados e domingos, haverá toque de recolher a partir das 19 horas.

Veja fotos das aglomerações

Legenda: Aglomerações na Praia dos Crushs Foto: Thiago Gadelha

Legenda: Pessoas se amontoam na faixa de areia e tomam banho de mar Foto: Thiago Gadelha

Legenda: Banhistas sendo retirados da faixa de areia Foto: Thiago Gadelha

Legenda: PMs da Cavalaria pedem que frequentadores se retirem do local Foto: Thiago Gadelha

Legenda: Viatura da Polícia Militar fazendo patrulhamento para dispersar aglomerações Foto: Thiago Gadelha

Legenda: Policiais militares orientaram as pessoas que estavam na Praia do Futuro sobre o decreto estadual Foto: Thiago Gadelha