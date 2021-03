Pista de skate desaba no bairro Nova Metrópole, em Caucaia

Uma pista de skate desabou no início da noite de quarta-feira (24) no bairro Nova Metrópole, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. Em vídeo, registrado pelos frequentadores, é possível ver que jovens utilizavam o espaço no momento da queda da estrutura, e uma pessoa ficou ferida.

A pista, que foi entregue em 2009 após obras conduzidas pelo Governo do Estado do Ceará, recebeu a visita de autoridades do município para averiguação do caso. Até o momento, a causa do problema ainda não foi identificada.

Veja:

Segundo a assessoria da Prefeitura de Caucaia, logo após o ocorrido, a Guarda Municipal de Caucaia e a Secretaria de Patrimônio Público foram acionadas para realizar o isolamento do local.

Além disso, informações oficiais apontam que o titular da pasta no município, Silvio Nascimento, também compareceu ao local.

Ainda de acordo com a equipe da prefeitura, investigações devem apurar se houve manutenção da pista de skate entre 2009 e 2021. Enquanto isso, uma equipe de engenheiros será encaminhada ao bairro nesta quinta (25) para adoção das medidas necessárias.

A reportagem entrou em contato com o Governo do Estado e aguarda resposta.