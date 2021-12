Novo programa de TV do Sistema Verdes Mares alerta sobre efeitos do alcoolismo

Celebrações, festas, desilusões amorosas, fracassos, solidão, memórias ruins. Imerso na sociedade há séculos, o álcool é considerado uma válvula de escape para sentimentos bons e ruins de nossa psique.

Durante a pandemia, sobretudo no período de lockdown, onde a socialização era restrita, muitos brasileiros optaram pelo consumo de bebidas alcoólicas para afastar o desconforto emocional da ocasião.

Segundo pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro do Fígado (Ibrafig), 55% da população brasileira tem o hábito de consumir bebidas alcoólicas, e, neste montante, 17,2% declararam que o consumo aumentou durante a pandemia de Covid-19.

Dose de esperança

Apesar de seu efeito inebriante e prazeroso, o consumo de bebidas alcoólicas pode causar dependência e tornar os problemas de saúde mental já existentes muito piores. Como forma de alertar a população sobre os efeitos do alcoolismo, o Sistema Verdes Mares lança o programa “Dose de Esperança”, que será exibido na grade da TV Diário a partir desta segunda-feira (27).

O projeto será transmitido em formato de série com 10 programas de duração de 30 minutos de duração cada. Em cada episódio, depoimentos reais de pessoas que superaram a dependência do álcool serão retratados, além da participação de especialistas que abordarão as principais dificuldades e soluções para a superação do alcoolismo.

“Durante a pandemia, ansiedade, depressão e vícios atingiram os brasileiros de uma forma alarmante. Através do programa ‘Dose de Esperança’, procuramos conscientizar e alertar a população sobre os efeitos do alcoolismo, sejam sociais e psíquicos, de forma didática, sem glamour e com experiências reais e especialistas no assunto”, afirma Tatiani Lima, coordenadora de projetos comerciais do Sistema Verdes Mares.

Exibição

O público poderá assistir ao programa “Dose de Esperança” entre os dias 27 a 31 de dezembro, com exibição em dois episódios por dia nos horários: 15h05 e 17h05. Em Fortaleza, o sinal da TV Diário é transmitido ao vivo no site ( https://tvdiario.verdesmares.com.br/ao-vivo ) e nos canais por assinatura Oi TV (canal 129), NET (canal 183), GVT (canal 322.1), Sky (canal 323.1) e Multiplay (canal 220).

Serviço:

Programa Dose de Esperança

Onde: TV Diário

Quando: Entre os dias 27 a 31 de dezembro, nos horários 15h05 e 17h05

