Noivos que tiveram festa cancelada horas antes ganham nova recepção em buffet de Fortaleza

Os noivos Kelly de Sá e João Gadelha finalmente terão um final feliz para o casamento ocorrido no último dia 18 de dezembro em Fortaleza. Eles ganharão uma nova recepção em um buffet após a festa inicial ser cancelada pela cerimonialista duas horas antes, deixando os cearenses desolados e convidados sem ter para aonde ir.

O caso foi parar na polícia no último dia 21, quando Stephanie Ellus, responsável pelo evento que disse ter sido vítima de um "atentado", foi conduzida ao 11º Distrito Policial (DP) para prestar esclarecimentos sobre o caso, após denúncia de outros noivos e noivas.

Na ocasião, o advogado George William, que representa Stephanie, afirmou que não se tratou de um golpe, mas sim "desacordo comercial" entre as partes.

A nova recepção de Kelly e João acontece no próximo dia 13 de janeiro, no Imperial Pallace, no bairro Maraponga. O novo sonho foi possibilitado por meio de uma corrente de solidariedade iniciada por Thieres Deejay, que toca em eventos e fornece iluminações e cenários.

A noiva contou à reportagem nesta quarta-feira (29) que "ainda está em choque com tudo", mas confirmou o sentimento de felicidade e gratidão "a todos esses profissionais que se prontificaram a nos presentear com a realização do nosso sonho".

"Deus tocou meu coração", diz DJ

Em entrevista ao Diário do Nordeste, Thieres contou que ficou sabendo do caso de Kelly e João no mesmo dia, por meio de grupos de trabalho. Ele disse que "ficou muito sensibilizado com a imagem dela na praça chorando e avisando que não ia ter festa pros convidados".

"Deus tocou meu coração e fui falar com ela em um primeiro contato, avisando que não importava o local e a data, mas que ela podia contar com meus serviços. Ela me retornou e eu tive uma ideia de criar essa corrente do bem", relata.

Gradualmente, conta o profissional, foram surgindo colaboradores e fornecedores, tais como a dona do buffet na Maraponga.

"Apareceu cerimonial, decoração, bolo, painel de LED... A festa tomou uma proporção gigantesca comparada ao que ia ser a anterior", comenta.

"Tudo pela solidariedade porque Deus é muito generoso com a gente. No começo ela [Kelly] ficou assustada, mas depois que conheceu o buffet falou que voltou a sonhar"

Investigação

O Diário do Nordeste pediu atualização do caso da cerimonialista Stephanie Ellus nesta quarta à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

A pasta informou que, por meio da Delegacia de Defraudações e Falsificações (DDF), ainda apura uma ocorrência envolvendo uma empresa de eventos localizada no bairro Panamericano.

Até esta quarta, os advogados da empresa de Stephanie disseram que estão tentando "celebrar acordo entre as partes". "Caso as vítimas decidam representar criminalmente contra a empresa, será dado continuidade nas apurações policiais", diz nota da SSPDS.