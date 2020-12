Mulher é arremessada de moto e cai em bueiro após colisão entre duas motocicletas na Av. Mister Hull

Uma mulher de 37 anos foi parar em um bueiro após ser arremessada de uma motocicleta em razão de uma colisão entre duas motos na Avenida Mister Hull, em Fortaleza, na tarde desta sexta-feira (18). Segundo o Corpo de Bombeiros, três pessoas ficaram feridas.

O acidente aconteceu após a motocicleta onde um casal estava colidir na traseira de outra motocicleta, conduzida por um homem. Com o impacto da batida, a mulher foi parar no bueiro, enquanto as outras vítimas ficaram caídas no chão.

Ainda conforme os bombeiros, as duas motocicletas estavam na faixa central da avenida. Em razão da batida, as vítimas foram parar na lateral, próximo a um supermercado.

Os bombeiros retiraram a mulher do bueiro e ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A mulher, o marido e o condutor da outra motocicleta foram levados para o Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro de Fortaleza.