Motociclista para trânsito e ajuda idosa de 92 anos a atravessar avenida em Fortaleza; veja vídeo

Um motociclista parou o trânsito no bairro Joaquim Távora, em Fortaleza, e ajudou uma idosa de 92 anos a atravessar a Avenida Visconde do Rio Branco, na sexta-feira (17). A boa ação foi gravada por uma câmera de vigilância.

Na ocasião, ela saía de um salão de beleza com a filha, e as duas esperaram dez minutos para passar de um lado para o outro, mas nenhum veículo deu passagem para elas.

Em seguida, o motociclista viu a situação e parou o moto, deixando-a atravessada na Avenida, e pediu que os outros condutores parassem. Logo após mãe e filha cruzarem a via em segurança, os motoristas seguiram viagem.

"Atendemos a ela (a idosa), e geralmente, quando é uma pessoa de mais idade, eu gosto de resguardar, dar um suporte. Chegando aqui fora, um sol quente, escaldante, nós ficamos aqui, e simplesmente ficamos 10 minutos esperando e ninguém parava. De repente, surgiu esse motociclista, e ele se sensibilizou com a situação, e eu até achei que ele pôs a vida dele em risco porque os carros vinham em certa velocidade. Mas ele colocou a moto atravessada e simplesmente pararam, e ela atravessou", relata Maria Zildenia, dona do salão de beleza.

Incentivo a boas ações

Também de acordo com a proprietária do estabelecimento comercial, o objetivo da divulgação do é incentivar que outras pessoas façam boas ações.