Mais de 3,5 toneladas de produtos falsificados são apreendidas no Centro de Fortaleza

Operação da Receita Federal (RF) apreendeu mais de 3,5 toneladas em produtos falsificados no Centro de Fortaleza nesta quinta-feira (29). Os alvos da força-tarefa foram duas lojas localizadas na Praça José de Alencar.

De acordo com a Receita, foram apreendidos 130 sacos de mercadorias, com itens "notadamente contrafeitos e de péssima qualidade".

No primeiro estabelecimento, foram averiguados produtos como bonés, carteiras e bolsas. Já no segundo, os servidores do órgão fiscalizaram aparelhos eletrônicos e acessórios para smartphones.

VEJA VÍDEO DA OPERAÇÃO:

A ação teve apoio do Grupo de Operações Especiais (GOE) da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF). Os agentes preservaram o perímetro da região e garantiram a segurança dos trabalhos da Receita Federal.

Intitulada "Alencar", a operação foi deflagrada pela divisão de vigilância e repressão ao contrabando e descaminho, "com vistas ao combate à contrafação de marcas".

Segurança dos consumidores

Conforme nota da RF, as mercadorias falsificadas põem a saúde e a segurança dos consumidores em risco e "violam os direitos de quem compra e dos que detêm os direitos autorais e de marcas, desestimulando o investimento por empreendedores legítimos no Brasil".

"A Receita Federal informa que continuará atuante ao combate a esse tipo de comercialização de itens falsificados e contrabandeados, uma vez que além de lesar os comerciantes, importadores e produtores brasileiros que atuam na legalidade, subtrai os empregos legítimos e sonega tributos, que deixam de ser recolhidos aos cofres públicos", pontua o órgão.