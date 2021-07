Validade de carteiras de estudante em Fortaleza é prorrogada até 31 de agosto

As carteiras estudantis emitidas pela Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) em 2020 ganharam novo prazo de validade. Os alunos podem usar os cartões até o dia 31 de agosto de 2021.

Segundo o órgão, até o mês de julho, foram realizadas 220.042 solicitações, entre alunos da rede pública e particular. Os interessados em emitir a carteira estudantil devem acessar a plataforma digital da Etufor, enviar os documentos e aguardar a validação do processo por e-mail.



Os estudantes podem ainda realizar ou atualizar a biometria facial por meio da plataforma digital. Os alunos da rede particular que já realizaram a requisição online devem solicitar à sua instituição de ensino que façam a confirmação de matrícula, após o pagamento do boleto.



Somente após a confirmação das matrículas, as carteiras de estudantes serão desbloqueadas pela Etufor e entregues às entidades estudantis para distribuição segura dos documentos.

Atendimento presencial

A Etufor disponibiliza o atendimento presencial em sua sede, de segunda a sexta-feira, de 8h às 16h30, nas unidades dos shoppings RioMar Kennedy e Aldeota, de 10h às 16h30, mediante agendamento.

Outra alternativa para os usuários buscarem os serviços da Etufor são os postos do Vapt Vupt, que retomaram o atendimento presencial e agendado, de segunda a sexta-feira, entre 11h e 17h.

Retorno das aulas

As aulas presenciais da rede pública municipal de Fortaleza serão retomadas a partir de 8 de setembro. O retorno será escalonado e gradual. Portanto, nesta primeira etapa, começam os alunos das séries finais da educação infantil. As escolas funcionarão com 50% da capacidade e de forma híbrida.

Cada semana representará uma etapa, com inserção de novas classes, até alcançar as séries finais seguintes. A previsão é que, ao final de setembro, todos os alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental já tenham retornado às aulas presenciais, mas mantendo um esquema de rodízio semanal.