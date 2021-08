Mais 228 mil doses de vacinas contra a Covid-19 serão enviadas ao Ceará nesta segunda-feira (9)

Um novo lote com 228.240 doses de vacinas contra a Covid-19 chegará ao Ceará nesta segunda-feira (9). Os imunizantes desembarcarão em dois voos no Aeroporto de Fortaleza em um intervalo de cinco horas.

Com 73.800 doses de CoronaVac, a primeira remessa do dia será recebida às 16h55. Já o segundo carregamento (154.440 doses da Pfizer) está marcado para 21h55.

"As vacinas da CoronaVac serão utilizadas para D1 e D2, enquanto o lote da Pfizer será para aplicação de D1, de acordo com informações do Ministério da Saúde", anunciou o governador Camilo Santana em publicação nas redes sociais.

Legenda: Vacinas chegarão em voos separados ainda nesta segunda-feira (9) Foto: Reprodução/Instagram

Contrato

A expectativa é que ainda nesta segunda-feira Camilo Santana assine o contrato para compra direta de três milhões de doses da CoronaVac junto ao Instituto Butantan, em São Paulo. O prazo para o envio dos imunizantes não foi divulgado.

As tratativas para a aquisição de doses extras foram informadas pelo governador no mês passado devido à distribuição irregular de imunizantes por parte do Governo Federal, que administra o Programa Nacional de Imunizações (PNI).