Lotérica de Fortaleza tem a maior quantidade de apostas da Mega Sena da Virada do País

Os moradores de Fortaleza não economizaram na “fezinha” e a Loteria Aldeota foi a lotérica com o maior número de apostas individuais e de bolões do Brasil na Mega da Virada. Segundo o Sindicato das Loterias e Similares do Estado do Ceará (Sindiloce), o local registrou cerca de R$ 3 milhões em jogos.

Esta é a 17ª vez seguida que a agência permanece na posição de 1º lugar dentre as mais de 13 mil lotéricas em todo o país. O proprietário, Alessandro Montenegro, explica os diferenciais da casa de apostas para facilitar a vida dos clientes. Desde apostas via delivery com a ajuda de motoboys até pedidos via Whatsapp.

A loteria também apresentou alta demanda na venda de bolões, o que totalizou R$ 115 milhões. “Isso é motivo de orgulho. A Loteria Aldeota ser destaque no Ceará e no País. Temos um trabalho de carinho e cuidado com os nossos 30 colaboradores”, informa

De acordo com o presidente do Sindicato das Lotéricas do Ceará (Sindiloce), Custódio Albano, essa é a segunda vez consecutiva que o Estado se destaca pelo número de apostas. Além da Lotérica Aldeota, outras casas também lideraram na quantidade de apostas, com boas vendas em Sobral, na Região Norte, em Juazeiro, no Cariri e em Russas, no Sertão de Crateús.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE