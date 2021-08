Loja Etna em Fortaleza é interditada por 7 dias após aglomeração durante saldão de encerramento

A loja de decoração Etna, localizada no bairro Cocó, foi interditada por sete dias pela Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis), na tarde desta sexta-feira (20), após registros de aglomeração durante o saldão de encerramento da unidade.

Segundo a Agefis, as equipes do órgão constataram que não estavam sendo cumpridos os protocolos de segurança sanitária para evitar a proliferação da Covid-19 no local.

O estabelecimento comercial não estabeleceu o distanciamento social, o uso de álcool em gel e de máscara de proteção facial para os clientes, segundo a Agefis.

Conforme o órgão, a capacidade limite de até 50%, determinada em decreto estadual, também não estava sendo seguida na loja

Empresa diz que agiu para controlar situação

A assessoria de imprensa da empresa informou que o caso "preocupou muito" a loja de decoração que, imediatamente, agiu para controlar a situação.

Um dos colaboradores, explica a loja, passou de carro em carro, com máscara, para avisar que as promoções seguem até o fim de setembro, para que os clientes não precisassem se aglomerar e possam voltar com tranquilidade nos próximos dias.

"Na entrada da unidade, seguimos todos os protocolos de segurança que já são adotados pela Etna Fortaleza desde o início da pandemia, como o uso obrigatório de máscara, número limitado de pessoas em locais fechados, distanciamento mínimo, como também o uso do medidor de temperatura", comunicou, em nota.

"Seguimos todas as restrições de segurança solicitadas pelo estado do Ceará, desde o início da pandemia. E, continuamos a tomar todas as precauções para a segurança dos nossos clientes e colaboradores", complementou.

Fim das operações

Na quarta-feira (18), a Etna informou que fechará a unidade em Fortaleza, terminando o atendimento presencial da rede varejista na capital cearense A previsão é que o término das operações aconteça definitivamente no fim de setembro.

A decisão teria sido tomada após a pandemia reduzir significativamente o volume de clientes que procuram a unidade, mesmo após a reabertura da economia local.

PROMOÇÕES

Como forma de zerar o estoque da unidade, a Etna está concedendo descontos de 30% em móveis com pronta-entrega disponível e desconto progressivo, podendo chegar a 40%, em produtos para casa. A promoção vale enquanto durarem os estoques.

Após o encerramento definitivo das atividades presenciais, ainda sem data para acontecer, os consumidores poderão continuar adquirindo produtos na loja através do site e do WhatsApp.