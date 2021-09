Inscrições para o Colégio Militar do Corpo de Bombeiros terminam nesta segunda-feira (27)

As inscrições para o processo seletivo de 2022 do Colégio Militar do Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará terminam nesta segunda-feira (27).

Os interessados devem acessar o site da instituição e preencher os dados que serão solicitados. A taxa de inscrição é de R$ 25.

As 80 vagas serão distribuídas da seguinte forma:

1º ano do Ensino Fundamental – 40 vagas

6º ano do Ensino Fundamental – 20 vagas

1º ano do Ensino Médio – 20 vagas

Das vagas ofertadas, 50% (cinquenta por cento) serão destinadas, por ano escolar, ao preenchimento por candidatos aprovados considerados dependentes de servidores públicos das seguintes instituições:

Corpo de Bombeiros

Polícia Militar

Polícia Civil

Perícia Forense

As demais vagas, inclusive as eventualmente remanescentes do percentual acima, ocupadas pelos candidatos classificados dependentes de civis e das Forças Militares Federais, observando-se o turno, serão ocupadas, seguindo a ordem de classificação no processo seletivo. São de ampla concorrência.

Solicitação de inscrição

Não haverá solicitação de inscrição presencial, o requerimento de inscrição será admitido exclusivamente via online por meio do site do Colégio até esta segunda-feira (27).

Quando for o caso, o candidato deverá indicar ainda: a opção de ser selecionado como dependente de bombeiro, policial militar ou civil, ou perito.

Taxa de inscrição

Para concluir a inscrição, é necessário fazer o pagamento da taxa no valor de R$ 25 (vinte e cinco reais), até quinta-feira (30), em qualquer agência bancária ou casa lotérica, por meio do Documento de Arrecadação Estadual (DAE) gerado na solicitação de inscrição ou na área restrita do candidato na plataforma eletrônica.

Provas

1º ano do Ensino Fundamental:

Provas subjetivas, com 10 (dez) questões de Português e 10 (dez) questões de Matemática.

6º ano do Ensino Fundamental 2:

Provas objetivas de múltipla escolha, com 20 (vinte) questões de Português e 20 (vinte) questões de Matemática

1º ano do Ensino Médio:

Provas objetivas de múltipla escolha, com 20 (vinte) questões de Português e 20 (vinte) questões de Matemática.

Local, dia e horário

O Exame de Conhecimentos será realizado em local, dia e horário previstos no cartão de inscrição, a ser disponibilizado para impressão.

Os conteúdos curriculares cobrados em cada Exame de Conhecimento estão dispostos detalhadamente no edital.

A Nota do Exame de Conhecimento (NEC) será calculada pela fórmula NEC = NP + NM, onde NP refere-se à nota da prova de Português e NM à nota da prova de Matemática, com variação de zero a dez, sendo classificados os candidatos que obtiverem as maiores notas.

Faixa etária

1º ano do Ensino Fundamental – nascidos de 01/01/2015 a 31/03/2016

6º ano do Ensino Fundamental – nascidos de 01/01/2010 a 31/03/2011

1º ano do Ensino Médio – nascidos de 01/01/2005 a 31/03/2006

Resultado da solicitação de inscrição

O resultado da solicitação de inscrição será online, no ambiente do candidato. No ato da inscrição será encaminhado um e-mail para o endereço fornecido e ele receberá usuário e senha, (verifique os spams da caixa de entrada do e-mail).

Cronograma Solicitação de isenção – 20 de setembro

Recurso da isenção – 21 de setembro on-line

Resultado da solicitação de isenção (deferidas e indeferidas) online – 22 de setembro

Resultado recurso de isenção listagem no site e área do candidato – 22 de setembro

Solicitação de inscrição pela internet no site do Colégio – 23 a 27 de setembro

Solicitar concorrer a vagas para dependentes – 23 a 27 de setembro

Solicitar atendimento diferenciado – 23 a 27 de setembro

Último dia para pagamento da taxa de inscrição. – 30 de setembro

Recorrer do indeferimento de inscrição em geral, online na área do candidato – 19 a 27 de outubro

Resultado recurso de inscrição online na área do candidato – 23 a 27 de setembro

Divulgação do resultado parcial das solicitações de inscrição. Listagem no site – até 1º de outubro

De acordo com o Colégio Militar do Corpo de Bombeiros, as datas dos eventos posteriores serão divulgadas oportunamente.

