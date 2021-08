Incêndio atinge terreno de indústria têxtil no bairro Henrique Jorge, em Fortaleza

Um incêndio atingiu o terreno de uma indústria têxtil na Rua Manaus, no bairro Henrique Jorge, em Fortaleza, no fim da tarde desta terça-feira (17). De acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve feridos.

Moradores acionaram a instituição via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), e duas composições estiveram no local para controlar as chamas para elas não atingirem a parte principal da fábrica. Os agentes usaram uma escada para chegar à parte onde o fogo estava se alastrando. Horas depois, o Corpo de Bombeiros informou que o incêndio foi debelado. A causa do sinistro não foi revelada.