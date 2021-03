HGF receberá mais de 100 novos leitos para tratamento de pacientes sem Covid-19

O Hospital Geral de Fortaleza (HGF), no bairro Papicu, está sendo ampliado com três unidades de campanha para atendimento de pacientes sem Covid. As tendas anexas ao equipamento da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) terão capacidade para receber um total de 103 leitos.

Durante visita à montagem da estrutura, o governador Camilo Santana anunciou que 35 leitos serão disponibilizados ainda nesta terça-feira (16). As outras duas tendas terão 44 e 24 leitos, cada uma, mas a data de entrega ainda não foi informada. “Estamos abrindo 103 leitos clínicos para auxiliar no suporte do HGF nesse momento de pandemia”, afirmou em um vídeo publicado nas redes sociais.

"Os leitos estão sendo disponibilizados para atender pacientes de obstetrícia, exatamente para abrirmos esse mesmo espaço no hospital para o atendimento de pacientes infectado com o coronavírus", explicou o gestor do Executivo estadual.





O diretor-geral do HGF relembrou que além de existir um limite para abertura de novos leitos, como já frisou o Camilo em diversas ocasiões, para atuar nessas estruturas.

"Mais difícil ainda é a gente montar as equipes. Então, a força de trabalho tem sido um grande desafio para nós. A gente sabe que, praticamente, todas as equipes estão trabalhando já no seu limite, e já vem nele há mais ou menos um ano", lamentou o profissional.

Daniel Araújo aproveitou a ocasião para alertar que a situação da pandemia de Covid-19 é crítica e pediu aos cearenses que mantenham as medidas de cuidado contra o novo coronavírus. "Nós estamos passando por uma situação muito grave. Uma crise sanitária que os órgãos de saúde estão tomando as providências cabíveis, dentro das nossas possibilidades. A gente precisa que a população entenda a gravidade do momento no qual estamos passando", disse.

O governador endossou o pedido do diretor-geral afirmando que “é um esforço coletivo de toda a sociedade".

"Deixando a política de lado, as divergências de lado, é um momento de guerra contra um único inimigo que é o vírus que veio muito forte nessa segunda onda”, afirmou Camilo.

Ocupação de leitos no Estado

Conforme o IntegraSUS, divulgados até as 11h04 desta terça-feira, a rede hospitalar do Ceará, entre unidades públicas e privadas, está com 92,47% dos leitos de UTI ocupados. Nas alas reservadas para adultos, a taxa chega a 95,87%, seguido por 56,25% (infantil) e 56,41% (neonatal).

Em relação às enfermarias, 80,02% estão com pacientes internados. As acomodações para adultos novamente aparecem com a maior porcentagem (82,58%). Na sequência, estão: enfermaria infantil (67,2%); neonatal (50%) e gestante (47%).