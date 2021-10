Grupo Edson Queiroz reúne colaboradores para conscientização sobre prevenção do câncer de mama

O Grupo Edson Queiroz, um dos maiores grupos empresariais do país, reúne nesta sexta-feira (8) seus colaboradores para marcar o mês de conscientização sobre o combate ao câncer de mama. Ações como essa fazem parte das iniciativas da empresa voltadas ao pilar de bem-estar e qualidade de vida de seus colaboradores.

O movimento contempla não só o apoio à causa, mas o esclarecimento sobre a importância do autocuidado, e dá espaço de fala para colaboradoras que já venceram a doença, para que conscientizem os demais sobre o quanto a prevenção é fundamental.

Legenda: Iara Pereira é colaboradora do GEQ e venceu o câncer de mama Foto: Kid Júnior

Iara Pereira é uma dessas colaboradoras que tem lugar de fala. Assistente administrativa do Sistema Verdes Mares, ela descobriu aos 29 anos que tinha câncer de mama. Hoje, vencedora dessa batalha, tem na sua própria luta, a fé e a coragem para dar seu depoimento aos colegas de trabalho.

Para a diretora de Recursos Humanos do Grupo, Otameiry Furtado, ações que permitam um olhar mais apurado sobre a prevenção da doença, incluindo o compartilhamento de experiências através de histórias de superação, causam grande impacto e ajudam a disseminar a importância do tema.

“Um dos nossos pilares de atuação nas ações de Recursos Humanos do Grupo Edson Queiroz contempla o cuidado com os nossos colaboradores de forma integral. Acreditamos que depoimentos como o de Iara ajudam a estabelecer conexões, alertar sobre a importância da prevenção e obter um diagnóstico precoce da doença, além de mostrar que, sim, é possível vencer batalhas como essa.

Sobre o Grupo Edson Queiroz

Legenda: Essa ação faz parte das iniciativas da empresa voltadas ao pilar de bem-estar e qualidade de vida de seus colaboradores Foto: Kid Júnior

Desde 1951, o Grupo Edson Queiroz se faz presente nos mais diversos momentos da vida dos brasileiros por meio de um portfólio diversificado de marcas e produtos de segmentos variados. Ao longo da história, o Grupo consolidou uma cultura de pioneirismo e desenvolvimento de grandes negócios, empregando diretamente mais de 10 mil colaboradores e guiando sempre suas decisões nos princípios éticos que baseiam todas as suas relações.

Áreas de atuação e marcas

Energia, com armazenamento, envase e distribuição de GLP com a Nacional Gás; Eletrodomésticos, com a Esmaltec; Alimentos e Bebidas, com a Minalba Brasil; Comunicação, com o Sistema Verdes Mares; Agronegócio, com as fazendas da Esperança Agro; e Incorporação imobiliária, com a Quepar Incorporações.