Frota com 200 ônibus extras continuará por mais 30 dias nos horários de pico em Fortaleza

O convênio entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Fortaleza para aumentar o número de transportes coletivos será prorrogado por mais 30 dias, a contar a partir de 23 de maio. Com isso, a frota com 200 ônibus extras continuará em circulação durante o horário de pico até o fim de junho deste ano, na Capital.

Ganham reforços os horários de 5h às 7h e de 17h às 19h. A ampliação foi implantada em fevereiro deste ano. Nos meses de abril e maio, também houve renovação do acordo.

O objetivo é reduzir a aglomerações nos terminais e nos veículos no período cuja movimentação de pessoas é maior. A informação foi divulgada pelo prefeito José Sarto (PDT), em transmissão ao vivo, na tarde desta quinta-feira (20).

“Isso representa mais de R$ 4,9 milhões por mês. O Governo do Estado e a Prefeitura estão investindo no setor para garantir o transporte menos aglomerado”, informou.

Procurado, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus) informou que não ocorrerá alteração do serviço atual.

Conforme a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), toda a frota de Fortaleza receberá incremento.