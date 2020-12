Fortaleza terá Especial de Réveillon transmitido pela televisão

Neste ano, a tradicional "festa da virada" no Aterro da Praia de Iracema será substituída por um Especial de Réveillon promovido pela Prefeitura de Fortaleza e transmitido por emissoras públicas de televisão. A atração foi gravada no palco do Teatro São José, e reúne músicos e humoristas cearenses.

O Especial terá cerca de quatro horas de duração, e será feita uma contagem regressiva momentos antes da virada do ano.

A gravação contou com apresentações dos artistas Nayra Costa, Lorena Nunes, Paulo Façanha, Marcus Lessa, Isabela Serpa, Giovana Bezerra, Roberta Fiuza, Chambinho do Acordeon, Renno Poeta, Paulo José, Felipe Adjafre, Selvagens à Procura de Lei, Os Alfazemas, Os Transacionais, Unidos da Cachorra, e Jeffe, vencedor do Festival da Música de Fortaleza. Os músicos foram acompanhados por uma banda base, com direção musical de Pantico Rocha.

Também participaram os humoristas Aluizio Júnior, Lailtinho, Aurineide Camurupim e Amadeu Maya (Biba).

A transmissão do Especial de Réveillon será feita pelos canais da TV Terra do Sol (canal educativo da Prefeitura de Fortaleza, 42.1), TV Ceará (do Governo do Estado), TV Assembleia e TV Fortaleza, da Câmara Municipal.