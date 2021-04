Fortaleza terá 63 pontos de vacinação contra a Covid-19 neste sábado (24)

A Prefeitura de Fortaleza divulgou, nesta sexta-feira (23), como ocorrerá a vacinação contra a Covid-19 no fim de semana na Capital. A secretaria adjunta Aline Gouveia adiantou que, no sábado (24), haverá 63 postos de vacinação em Fortaleza, dos quais 56 são postos de saúde, três policlínicas e quatro drive-thru.

Nesses últimos, as pessoas poderão receber a vacina tanto em veículos quanto presencialmente, caso sejam trabalhadores. Serão aplicadas a primeira e a segunda doses do imunizante contra o novo coronavírus.

Já no domingo (25), haverá os mesmos quatro drive-thru para as pessoas agendadas. Aline Gouveia frisou que o público observe local, data e hora da vacinação nas marcações feitas pela Prefeitura.

Caso alguém tenha prévia de agendamento no cartão da primeira dose para os dias 24 e 25, mas não saia nas listas para o reforço, ela recomenda que a pessoa se dirija a algum local de imunização com o cartão para recebimento da vacina.

Balanço da vacinação

Além disso, a secretária adjunta divulgou novo balanço da vacinação contra a Covid-19 na Capital na transmissão ao vivo. Ao todo, 405.149 pessoas foram vacinadas com a primeira dose na Capital, das quais 1.873 apenas nessa quinta-feira (22).

Já as pessoas que receberam a segunda dose, de reforço, somam 171.205, com 4.380 imunizadas na quinta.

Atendimento de síndrome gripal

Aline Gouveia anunciou, também, a abertura de seis postos para dar apoio às Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) em relação a casos de síndrome gripal leve no fim de semana. São eles:

Zenirton Pereira da Silva, Barra do Ceará;

Miriam Porto Mota, Aldeota;

Senador Fernandes Távora, Henrique Jorge;

Ocelo Pinheiro, no Itaoca;

Parque São José, no Parque São José;

Luís Franklin Pereira, no Coaçu.

Chegada de novo lote

O Ceará recebeu, na madrugada desta sexta, novo lote de vacinas contra a Covid-19, com 128 mil doses. Do total, 103 mil são da Covishield, feitas pela AstraZeneca com a Universidade de Oxford, enquanto as 25 mil restantes são do tipo CoronaVac, produzidas pelo Instituto Butantan junto com a Sinovac.

A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) informou que a carga, a 15ª recebida pelo Estado, será utilizada nas aplicações de primeira e segunda doses do grupo prioritário a partir de 60 anos e profissionais de segurança na linha de frente no combate à doença.

Início da 3ª fase de imunização

A Sesa informou que o Ceará deve iniciar "em breve" a terceira fase da imunização contra o novo coronavírus. Tal fase é prevista para ser o maior grupo de vacinados no Estado, com pelo menos 1.033.709 pessoas, somados os segmentos de cearenses com comorbidades ou deficiências permanentes graves.

Em Fortaleza, a versão mais atual do Plano Municipal de Vacinação destaca quase 219 mil pessoas nessa fase: são, ao todo, 107.614 pessoas com comorbidades, e 111.732 com deficiência permanente grave.