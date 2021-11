Fortaleza tem repescagem de D2 e dose de reforço contra a Covid-19 neste fim de semana

A campanha de vacinação contra a Covid-19 segue em Fortaleza neste fim de semana apenas com repescagem para quem perdeu os agendamentos da segunda dose (D2) e da dose de reforço. Haverá atendimento das 9h às 17h tanto no sábado (27) quanto no domingo (28).

Para receber a vacina é preciso apresentar o comprovante do agendamento anterior, cartão de vacinação e documentos pessoais. Quem atingiu a data limite do cartão de vacinação também pode procurar algum ponto de acolhimento.

Segundo a Prefeitura de Fortaleza, o atendimento é de livre demanda e ocorre mediante a capacidade diária máxima de cada centro de vacinação. Não haverá listagem nominal de agendamento.

VEJA A PROGRAMAÇÃO DE 27/11 E 28/11 EM FORTALEZA:

SEGUNDA DOSE

1 - Atendimento aos que faltaram ao agendamento ou chegaram à data limite da segunda dose da marca AstraZeneca: Shopping Iguatemi, RioMar Fortaleza e Sesi Parangaba

2 - Atendimento aos que faltaram ao agendamento ou chegaram à data limite da segunda dose da marca Pfizer: Shopping Iguatemi e RioMar Fortaleza

3 - Atendimento aos que faltaram ao agendamento ou chegaram a data limite da segunda dose da marca CoronaVac: Shoppings RioMar Fortaleza e Iguatemi e Sesi Parangaba.

TERCEIRA DOSE

1 - Atendimento para idosos que perderam seu agendamento anterior da terceira dose: Centro de Eventos (drive), Shoppings RioMar Fortaleza e Iguatemi.

2 - Atendimento para imunossuprimidos que perderam seu agendamento anterior da terceira dose: Shoppings RioMar Fortaleza e Iguatemi

3 - Atendimento para trabalhadores da saúde que perderam seu agendamento anterior da terceira dose:

Shoppings RioMar Fortaleza e Iguatemi

4 - Atendimento para população geral que perdeu seu agendamento anterior da terceira dose: Centro de Eventos (drive)