Faculdade Senac chega ao mercado com curso nota máxima no MEC

Em meio aos desafios do mercado de trabalho, é cada vez mais comum a busca por tipos de graduação mais flexíveis e que unam teoria à prática. Pensando nisso, o Senac Ceará, instituição com mais de 70 anos de experiência em educação profissional, lança o seu primeiro curso de nível superior.

Com nota máxima na avaliação do MEC, a Faculdade Senac ofertará 120 vagas para graduação tecnológica em Gestão Comercial. As aulas podem ser assistidas em três turnos (manhã, tarde e noite) e já se iniciam em fevereiro de 2022 na unidade do Senac no Centro, em Fortaleza. O edital do vestibular já está disponível no site da instituição (www.faculdadesenacce.com.br/) e no site do Senac Ceará (https://www.ce.senac.br/). As inscrições para o processo seletivo seguem até o próximo dia 6 de dezembro.

Entenda mais



O gestor comercial é fundamental para a área de vendas de qualquer empresa, pois suas interações permeiam o setor financeiro, marketing, produto e logística. Na Faculdade Senac, o curso tem duração de 24 meses e prioriza a prática da gestão com professores atuantes e reconhecidos no mercado.

A formação é especificamente para quem quer seguir a profissão na área comercial, podendo atuar como coordenador, gerente e supervisor de forma multidisciplinar em diversas empresas de setores econômicos, dentre elas, Saúde, Educação, Hotelaria, Indústria, Prestação de Serviços e Varejo. A média salarial desse profissional varia entre R$ 5 mil a R$15 mil, dependendo do porte da empresa e da experiência na área.

De acordo com o Diretor da Faculdade Senac Ceará, Prof. Luís Antônio Rabelo, quem se forma em Gestão Comercial tem grandes chances de crescer na carreira, atuando em pequenas, médias e grandes empresas. “Hoje, com clientes mais conscientes e exigentes, novas tecnologias e meios de comercialização, destacar-se nas vendas passou a ser fator crítico de sucesso para superar os desafios de competição acirrada de produtos e serviços. Por isso, a área comercial é uma das que mais demanda profissionais capacitados na atualidade em todos os negócios”, reforça.

Serviço



Vestibular 2022.1 - Faculdade Senac - Curso Gestão Comercial

Vagas: 120

Início das aulas: 07/02/2022

Local: Senac Centro (Av. Tristão Gonçalves, 1245 – Centro)

Edital de Seleção: https://www.ce.senac.br/ e www.faculdadesenacce.com.br/

Mais informações: (85) 3270.5400 ou (85) 97400-3595

