A conjunção entre Júpiter e Saturno, fenômeno raro, foi acompanhada por cearenses e por pessoas ao redor do mundo nesta segunda-feira (21). Trata-se do ápice da ‘Grande Conjunção’ entre os dois maiores planetas do sistema solar, que apareceram no céu com a menor distância da história recente, visível a olho nu. O fenômeno não acontece desde a Idade Média.

A aproximação entre os planetas não é novidade. A cada 20 anos os corpos celestes aparecem mais avizinhados no céu. No entanto, o que ocorre na noite desta segunda é a menor proximidade da história recente. Quem perder a passagem desta segunda só terá uma nova oportunidade de presenciar o fenômeno daqui a 60 anos, em 2080.

Na Praia de Iracema, foi possível encontrar pequenos grupos reunidos, todos olhando e apontando para o céu, acompanhando o fenômeno raro. Casais também compareceram ao local para acompanhar a conjunção.

Pessoas de vários bairros de Fortaleza enviaram fotos ao Diário do Nordeste visualizando a aproximação entre Júpiter e Saturno.

Confira abaixo fotos de pessoas que conseguiram registrar o fenômeno no Ceará e pelo mundo.

Legenda: A pequena Janaína acompanha a conjunção entre Júpiter e Saturno no bairro Cambeba, em Fortaleza. Foto: Vc repórter

Legenda: Conjunção entre Júpiter e Saturno, acompanhada por pessoas em Fortaleza. Foto: Vc repórter

Legenda: Júpiter e Saturno são registrados no céu durante a grande conjunção vista no Ceará. Foto: Vc repórter

Legenda: 'Estrela de Belém' é vista em Fortaleza. Foto: Vc repórter

Legenda: 'Estrela de Belém' é vista no distrito de al-Salmi Foto: Yasser al-Zayyat /AFP

Legenda: Fotógrafos preparam equipamentos para registrar a 'Estrela de Belém' no distrito de al-Salmi Foto: Yasser al-Zayyat /AFP

