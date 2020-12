Alinhamento de Saturno e Júpiter será transmitido ao vivo nesta segunda (21); saiba onde assistir

O alinhamento dos planetas Júpiter e Saturno, que ocorre nesta segunda-feira (21) e poderá ser visto da Terra, será transmitido ao vivo pelo canal Astronomia da Seara da Ciência. A live é uma realização do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, por meio do Planetário Rubens de Azevedo e da Seara da Ciência da Universidade Federal do Ceará. O fenômeno também poderá ser visto a olho nu. A transmissão começa às 18h e terá comentários do professor Ednardo Rodrigues, da equipe do Grupo de Astronomia da Seara (GAS Interestelar).

Em tempos de pandemia de Covid-19, a opção pela transmissão ao vivo pelo YouTube contribui para o isolamento social, além de oferecer ao público informações sobre astronomia e ciência.

Conhecido como "grande conjunção", o fenômeno demora décadas para acontecer, mas desde o ano 1200 que os dois maiores planetas do sistema solar não ficavam tão próximos um do outro. Eles só foram vistos a olho nu há quase 800 anos. A raridade é tamanha, que o próximo alinhamento só deve acontecer de novo apenas no ano de 2080.

O professor Dermeval Carneiro, diretor do Planetário Rubens de Azevedo e coordenador de Astronomia da Seara da Ciência da UFC, ressalta ser preciso contar com boas condições do tempo na noite do fenômeno para conseguir ver o evento a olho nu.

"Como todo evento astronômico, sua visibilidade dependerá das condições meteorológicas, mas poderá ser visto também a olho nu. Interessados devem olhar para o oeste, de um lugar com pouca poluição luminosa e sem obstáculos para a observação", disse.

Serviço:

Transmissão ao vivo do alinhamento entre Júpiter e Saturno

Segunda-feira (21/12), a partir das 18h

Canal Astronomia da Seara da Ciência

