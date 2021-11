Entenda por que praias de Fortaleza se tornaram refúgio de tartarugas para desova e alimentação

Ma, o que explica essa grande atração desses répteis pelas praias cearenses? E, diante de um número tão alto desse animais ameaçados, há políticas públicas eficazes para sua proteção? Quais pontos precisam avançar ou serem criados? O Diário do Nordeste conversou com especialistas da área ambiental e traçou um Raio-X sobre o cenário desses animais marinhos no Ceará.

Para que 14 mil filhotes nascessem nas praias de Fortaleza - com destaque para Sabiaguaba e Praia do Futuro, os dois principaispontos escolhidos por esses animais no Estado - um ambiente propício precisou existir para que as tartarugas optassem por desovar aqui.

A bióloga e membro do Instituto Verdeluz, Liana Queiroz, explica que as "nossas praias" reúnem os principais elementos para conferir um ambiente propício não só para desova, mas para alimentação desses animais.

"Tartarugas gostam de zona costeira arenosa, como retaguarda de dunas e que estejam livres de inundações pela maré alta. Ter fácil acesso pelo mar e temperatura adequada para o desenvolvimento dos ovos também são pontos-chaves. Todos esses favores coexistem em praias da Capital, com destaque para a do Futuro e Sabiaguaba", ilustra Liana.

Com esse mix de elementos naturais, a bióloga Liana Queiroz acrescenta que essas praias são usadas não somente para desovar, mas para alimentação, principalmente da tartaruga verde. Apesar desse cenário aparentemente 'perfeito' para esses animais, Liana ressalta que elas não fazem morada no Ceará.

Larissa Lopes compartilha da mesma crítica e diz que, sem monitoramento contínuo de toda extensão do litoral cearense, "não é possível afirmar se há maior incidência do lado oeste ou leste do litoral". Contudo, na avaliação de Liana, é provável que outras praias as recebem, uma vez que "todas que tenham essas características já mencionadas são potencialmente receptoras das tartarugas marinhas".

Mas e em outras praias cearenses, há presença das tartarugas ou é de exclusividade de Fortaleza? A representante do Instituto Verde Luz diz não existir uma resposta concreta para esta indagação. Segundo explica, há poucos dados sobre os locais preferidos desses animais para desova ou se alimentação no Ceara.

Em 2014, o Verdeluz começou a fazer registros, em Fortaleza para localizar um padrão para desova e alimentação. Após alguns anos de estudos, observou-se que a Sabiaguaba e Praia do Futuro são as áreas prioritárias.

Carência de estudos e políticas

E em relação as outras praias, porque não é feito a mesma análise? Para Liana, este seria o cenário perfeito, mas para que isso aconteça é necessário investimento e criação de políticas públicas efetivas, o que inexiste atualmente. "Não temos boas políticas no Ceará", critica a bióloga.

A oceanógrafa Larissa Lopes concorda. Para ela, "é preciso investimento do poder público tanto em ações voltadas à educação ambiental para conscientização da população em geral sobre a importância ecológica das tartarugas marinhas, e sua vulnerabilidade no ambiente marinho, como investimento em monitoramentos contínuos nas praias do Estado".

Com essa inclusão, pontos aplicados em outras localidades passariam a vigorar no Ceará, como o diferenciamento da circulação de veículos em áreas de desova; a regulamentação também diferenciada da fotopulição, que é a iluminação artificial em praias em áreas de desova e que acaba interferindo o nascimento dos filhotes; e o licenciamento de empreendimentos em áreas de desova.

O Secretário do Meio Ambiente (Sema) do Ceará, Artur Bruno, discorda. Ele considera que há políticas públicas voltadas à preservação dessas espécies e cita como exemplo a construção de um quarentenário para tartarugas, no Ceará. Este equipamento, conforme explica o titular, será gerido pela Secretaria do Meio Ambiente do Ceará (Sema) e pelo Instituto de Ciências do Mar (Labomar).

O primeiro prazo para que o quarentenário fosse inuagurado, era ao longo do primeiro semestre deste ano. Contudo, Artur Bruno justificou dizendo que a "pandemia atrasou projetos de todos os orgaos públicos e de empresas privadas e os prazos acabaram sendo dilatados".

A nova previsão para funcionamento do equipamento é para os próximo 60 dias. "A empresa vencedora da licitação já assinou contrato e as obras começam na próxima semana. Elas devem durar, no máximo 60 dias", garantiu Artur. Ele não especificou o montante que será gasto.

O local terá biólogos, veterinários, veículos e laboratórios para atendimentos de emergência às tartarugas marinhas que encalham no Ceará. Só nos cinco primeiros meses de 2021, 50 tartarugas encalharam, número 56% maior que o registrado nos primeiros seis meses de 2020.

"Vamos acabar com o absurdo de ter que levar esses animais para animais encalhados para o Rio Grande do Norte, onde está o centro de cuidados mais próximo. Com o quarentenário, tudo será realizado aqui e as chances de sobrevivências aumentarão". acrescentou o titular da Sema.

Segundo o Instituto Verdeluz, de 2015 para cá, mais de 300 encalhes foram registrados, no Estado. Na existência de locais apropriados para elas, como quarentenários, o índice de sobrevivência seria maior. A expectativa é reduzir o número de mortes e o sofrimento dos animais que precisam de cuidados especializados

"[O quarentenário] será fundamental para diminuir as taxas de mortalidade das tartarugas que encalham viva e depois vão a óbito. Algumas vezes demora muito tempo para que sejam atendidas. Isso dificulta a possibilidade de recuperação", avalia a engenheira de pesca e Professora do curso de Oceanografia do Labomar-UFC, Caroline Vieira Feitosa

Ela detalha que o quarentenário é como se fosse a emergência de hospital. "Neles as tartarugas irão receber os primeiros atendimentos e, dependendo do caso, seguem para um centro de reabilitação". O quarentenário ficará no Centro de Estudos Ambientais Costeiros (Ceac), do Labomar da Universidade Federal do Ceará (UFC), localizado no Eusébio.

Conscientização e lixo plástico: dois pontos crucias