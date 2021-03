Drive-thru de vacinação em Caucaia gera longa fila de carros

O município de Caucaia vacinou 375 idosos, acima de 75 anos, com doses da vacina Astrazeneca na tarde deste sábado (6). A ação de imunização aconteceu na Praça do Campo do Remo, na Jurema. No local de vacinação, uma fila de veículos acabou sendo formada pela alta procura dos familiares dos idosos. A ação de Drive-thru aconteceu em parceria com a Secretaria de Saúde, Guarda Municipal e Autarquia Municipal de Trânsito.

Apesar do Município divulgar que a vacinação aconteceria até às 16h, as equipes de saúde realizaram imunização até às 17h. Por ser uma ação em lugar aberto precisou ser encerrada antes do anoitecer.

Os idosos que chegaram após às 16h foram informados que a ação havia finalizado. Porém, todos que chegaram antes do horário final foram imunizados.

Neste domingo (7), a Prefeitura de Caucaia realizará uma nova ação de drive-thru para a aplicação da primeira dose com as 650 doses restantes para quem ainda não foi imunizado e tenha acima de 75 anos.