Dia do Médico é celebrado com ação do Sistema Verdes Mares em hospitais de Fortaleza

O Dia do Médico deve ficar marcado por mais uma ação institucional do Sistema Verdes Mares. Nesta segunda-feira (18), um caminhão itinerante irá levar mensagens de agradecimento às equipes médicas do Hospital Universitário Walter Cantídio, Hospital Geral de Fortaleza, Hospital Estadual Leonardo da Vinci e de outras sete unidades de saúde localizadas na capital.



Durante a manhã, a homenagem contou com a participação dos apresentadores do SVM Luiz Esteves, Denise Santiago, Leal Mota Filho, Nádia Barros, Raissa Câmara e Aldeson Matos.

Legenda: Um caminhão deve levar a homenagem a diversas unidades de saúde da Capital Foto: divulgação

Intenção da homenagem

Segundo o Diretor Superintendente do SVM, Ruy do Ceará, a ação é uma forma de falar da importância diária desses profissionais.

"​​A comemoração do Dia do Médico é uma forma da sociedade, como um todo, reconhecer e homenagear o trabalho desses profissionais que tanto se dedicam ao bem-estar da população. A pandemia que fez tantos sofrerem, inclusive, reforçou o valor dessa profissão, tão importante. Esta data nos lembra de agradecer pelos sacrifícios e pela dedicação de cada médico que já cuidou da saúde de cada um de nós", ressalta o Diretor Superintendente do SVM, Ruy do Ceará.

Legenda: Profissionais receberam a homenagem e registraram o momento da ação Foto: divulgação

Hoje, o Ceará possui mais de 17 mil médicos, 12 mil destes na capital, segundo dados do Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará (Cremec). No Brasil, a categoria soma 500 mil, de acordo com estudo Demografia Médica Brasileira 2020.

