Detran mantém atendimentos de serviços após incêndio em pátio de veículos

Apesar do incêndio que atingiu 30 veículos no Departamento Estadual de Trânsito (Detran-CE), no bairro Maraponga, em Fortaleza, os atendimentos previamente agendados para esta sexta-feira (8) foram mantidos na sede do órgão.

O Detran informou que todas as atividades e prestação de serviços seguem "normais" e "sem alteração".

Entre os serviços que não tiveram programação alterada, estão exames práticos, teóricos, vistoria e renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Legenda: Comunicado divulgado pelo Detran Foto: Divulgação/Detran

Fogo

O fogo que tomou conta de parte do prédio do Detran na noite dessa quinta-feira (7) alcançou cerca de 30 veículos que estavam estacionados no depósito, onde ficam os bens sub judice.

Três viaturas do Corpo de Bombeiros controlaram as chamas no local. Ninguém ficou ferido.

A Perícia Forense do Ceará (Pefoce) irá determinar quais foram as causas do incêndio. O órgão declarou que encaminhará o caso à Polícia Civil (PC-CE).