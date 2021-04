Cresce 20% número de acidentes nas estradas estaduais durante a Semana Santa

O número de pessoas que morreram em acidentes nas rodovias estaduais durante o feriadão de páscoa aumentou de um para cinco entre o período de 2020 e o deste ano. Os dados foram divulgados pela Polícia Militar (PMCE).

A Operação Semana Santa 2021 no Ceará terminou com o balanço de 12 acidentes registrados, alta de 20% em relação a igual período do ano passado, quando 10 ocorrências foram identificadas.

Leia Mais Segurança Acidente com buggy mata mulher e deixa mais cinco feridos em Paracuru

A operação foi realizada das 17 horas da última quinta-feira (1) até as 20 horas do domingo (4), período em que o Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE) intensificou o controle de fluxo de veículos.

Em razão da pandemia de Covid-19, todas as viagens precisaram ser justificadas para evitar deslocamentos desnecessários.

Em relação a 2019, quando o Estado não enfrentava medidas restritivas de isolamento social, o número de acidentes caiu 65%, passando de 35 para 12. Na época, seis pessoas morreram.

Neste ano, além de fiscalizar o uso de máscara como proteção individual, os agentes observaram infrações como alcoolemia, excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas, a falta do cinto de segurança e do capacete para motociclistas, além do acento das crianças.