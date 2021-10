Conheça os cinco novos cursos de graduação da Universidade de Fortaleza

O mercado de trabalho é mutável: de tempos em tempos, o avanço tecnológico e o comportamento financeiro mundial provocam alterações nas demandas profissionais, levando ao surgimento de novas áreas de atuação e a necessidade da formação prática e acadêmica em torno destas novas ocupações.

Em consonância com esse desenrolar comportamental, a Universidade de Fortaleza, instituição de ensino da Fundação Edson Queiroz, realiza periodicamente a atualização da sua grade de cursos de ensino superior; para 2022.1, ela inaugura cinco novas graduações, sendo quatro em modalidade presencial e uma em modalidade semipresencial.

Contemplando principalmente os setores de comunicação, criatividade e economia, os novos cursos são: Bacharelado em Moda; Bacharelado em Negócios; Bacharelado em Engenharia Urbana e Ambiental; Bacharelado em Marketing; e Bacharelado em Finanças. As inscrições já estão abertas para processo seletivo desses e de outros 36 cursos, sendo oferecidas até cinco diferentes modalidades de ingresso.

Conheça os novos cursos da Unifor

Bacharelado em Moda

Disponibilizado em modalidade presencial, o curso de Bacharelado em Moda foi idealizado para quem busca exercer o pensamento crítico e multidisciplinar em planejamento, gestão e comunicação de processos envolvendo esse setor. Diferente da graduação tecnológica em Design de Moda, que tem duração média de cinco semestres, o Bacharelado em Moda tem duração de sete semestres, com oferta atual de 50 vagas.

Bacharelado em Negócios

Voltado para quem busca obter experiências de gestão com foco em autonomia profissional e obtenção de resultados via colaborativa, o Bacharelado em Negócios prepara o aluno para a tomada de decisões assertivas, orientadas por dados, que visem a melhoria contínua e o crescimento de organizações. O curso é ofertado em modalidade presencial, com 30 vagas e duração de seis semestres.

Engenharia Urbana e Ambiental

O único dos novos cursos a ser ofertado em formato semipresencial, o Bacharelado em Engenharia Urbana e Ambiental foi idealizado para quem busca conceber e executar planejamentos urbanos, projetos ambientais e de saneamento ambiental, tendo como parâmetros a sustentabilidade, a conservação e o bem-estar. Sua duração é de 10 semestres, com 40 vagas disponíveis.

Bacharelado em Marketing

O curso de Bacharelado em Marketing traz as novas tendências de inovação do mercado com foco no mundo digital, incluindo experiências de gestão e comunicação de empresas. Diferente da graduação tecnológica em Marketing, que acontece ao longo de dois anos, o Bacharelado tem duração de seis semestres. Ao todo, oferta 60 vagas.

Bacharelado em Finanças

O Bacharelado em Finanças da Unifor busca formar profissionais com competências para efetuar a solução de problemas sob o âmbito das finanças pessoais, públicas e corporativas. Dentre muitas funções, o egresso estará capacitado para avaliar recursos de renda fixa, ações, cambiais e multimercados. Sua duração é de oito semestres, com 60 ofertadas para 2022.1.

