Conheça os benefícios do suco de uva para o bem-estar do organismo

Durante o dia a dia agitado, às vezes é difícil lembrar de manter o corpo hidratado. Composto por diversos nutrientes que auxiliam na manutenção da saúde do organismo, o suco de uva pode ser um aliado no momento de garantir a hidratação.

O suco de uva é uma alternativa muito saudável para o dia a dia, pois é rico em vitaminas e minerais. Ele protege o organismo e reduz o risco de doenças como colesterol, infarto e câncer.

Os sucos de uva Aliança não contêm adição de açúcar e conservantes e são indicados para todas as idades. A uva é fonte de vitaminas, sais minerais e carboidratos, além de possuir propriedades antioxidantes e antibacterianas, pois apresenta componentes como bioflavonóides, taninos e resveratrol, flavonoides, entre outros. É uma forma saudável e deliciosa de consumir nutrientes essenciais para o corpo.

Conheça as vantagens do suco de uva Aliança

Legenda: : Os sucos de uva Aliança podem ser encontrados em garrafas de vidro nos sabores tinto e branco de 1,5l e 450ml, além da garrafa de tinto de 1l Foto: Divulgação

Além do sabor que agrada a diversos paladares, o suco de uva proporciona benefícios como hidratação, refrescância e fortalecimento do corpo. Mas não para por aí:

- Retarda o envelhecimento: o componente resveratrol, encontrado nas cascas das uvas roxas, contém ação antioxidante no organismo e aumenta a produção de colágeno;

- Acelera o metabolismo: pode ser usado como energético natural para realização de atividades físicas;

- Fortalece o sistema imunológico: há componentes da uva, como atequina, epicatequina, proantocianidinas, antocianinas e o resveratrol que auxiliam na proteção do corpo contra agentes infecciosos;

- Estimula as funções hepáticas: a uva tem ação alcalinizante e combate a acidez sanguínea, proporcionando energia prolongada ao corpo;

- É eficaz contra infecções bacterianas decorrentes da ingestão de alimentos. O suco de uva ajuda a manter a pressão arterial, faz bem ao coração, devido aos compostos naturais bioativos chamados de fito nutrientes, que diminuem o risco de coágulos no sangue;

- Auxilia no ganho de massa muscular: o suco de uva ajuda na recuperação e sintetização das fibras musculares;

- Previne o câncer: a bebida feita de uva é rica em antioxidantes que agem contra os radicais livres, ajudando a prevenir doenças;

- Reduz a circunferência do abdômen: de acordo com estudos realizados no Centro Universitário Metodista de Porto Alegre, as pessoas que ingerem suco de uva por um determinado tempo e quantidade ficam com a sensação de saciedade por conter fibra, evitando assim, a vontade de ingerir ais alimentos.

- Serve como antidepressivo natural: devido a vitamina B, a ingestão de suco de uva proporciona diminuição de mau-humor;

- Auxilia na ativação da memória.

- É importante ressaltar que a ingestão da bebida não substitui tratamentos médicos ou psicológicos.

Escolha o tamanho ideal para sua rotina

Os sucos de uva Aliança podem ser encontrados em garrafas de vidro nos sabores tinto e branco de 1,5l e 450ml, além da garrafa de tinto de 1l. No tamanho tetrat pak, os sabores tinto e branco estão disponíveis nos tamanhos 1l e 200 ml. Já no tamanho pet, o suco tinto é encontrado no tamanho de 900ml.

Aliança e premiações

A empresa Aliança conquistou diversas premiações. “A de maior destaque é a certificação internacional Superior Taste Award 2021, concedida pelo International Taste Institute, líder mundial na avaliação e certificação de alimentos e bebidas, com sede em Bruxelas, Bélgica. O suco Aliança é o único suco de uva no Brasil a receber essa certificação”, ressalta Alceu Dalle Molle, presidente da Cooperativa Nova Aliança.

Quero receber conteúdos exclusivos da cidade de Fortaleza