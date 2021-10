Conheça as vantagens de consumir ômega 3 no dia a dia

Após o surgimento da pandemia do novo coronavírus, muitas pessoas passaram a priorizar a saúde durante a rotina do dia a dia para aumentar a imunidade e, assim, proteger o corpo de qualquer infecção. A inclusão de hábitos como a prática de atividades físicas, associada a uma alimentação equilibrada, auxilia nesse processo. Entre as vitaminas e minerais necessários ao bom funcionamento do corpo está o ômega 3.

“Estudos têm demonstrado que os ácidos graxos ômega 3 atuam no mecanismo de defesa do sistema imune e controlam a inflamação por meio da redução de mediadores inflamatórios”, afirma Livia Rodrigues, médica clínica. Além disso, a médica ressalta que as vitaminas e minerais apresentam inúmeros benefícios para a saúde, inclusive podendo prevenir contra doenças cardiovasculares, como infarto, acidente vascular cerebral (AVC), dislipidemia, diabetes mellitus, doenças reumatológicas e reduzindo as taxas de triglicerídeos e aumento de HDL.

Segundo o nutricionista clínico e esportivo João Paulo Rios, o consumo de vitaminas e minerais ainda atua para evitar ou tratar doenças de forma profilática, ou seja, quando o organismo consegue manter os níveis de substâncias de forma adequada, refletindo positivamente na saúde do indivíduo.

Os alimentos de origem animal que apresentam fontes de ômega 3 são os peixes selvagens, retirados de águas frias e geladas profundas. Um exemplo com maior concentração de ômega 3 é o salmão, peixe utilizado como matéria prima para a fabricação da vitamina ômega 3 do Hipermeno, que vem do Chile.

Hipermeno Ômega 3

A suplementação de ômega 3 se faz necessária mesmo em pessoas saudáveis e sem comorbidades. Como forma de garantir essa nutrição, a empresa Hipermeno fornece vitaminas em forma de capsulas que auxilia no controle das taxas de triglicerídeos, controle do colesterol, diminuição de risco de acidentes cardiovasculares.

“Hipermeno é um aliado do dia a dia e está presente na mesa da família brasileira. Oferecemos mudança de hábitos, com o cuidado diário da saúde. O cuidado que nossos pais tiveram conosco é o que oferecemos no mercado brasileiro. Por isso nosso slogan: nossa família cuidando da sua”, afirma Glauco Maia, fundador da empresa Hipermeno.

Consumir Hipermeno ômega 3 todos os dias reforça a melhoria do perfil lipídico, além de ser indicado para pacientes vegetarianos e/ou veganos, que não se alimentam de fonte animal. A empresa possui uma linha completa de vitaminas que auxiliam o funcionamento do organismo. O nutricionista João Paulo Rios enumera os benefícios de incluir a suplementação de ômega 3, associado a uma dieta balanceada, como:

Aumento no funcionamento imunológico;

Fortalecimento da saúde dos ossos, dentes, pele, cabelos e unhas;

Melhora do humor;

Combate a anemia;

Melhora das funções do cérebro;

Prevenção de doenças como Alzheimer;

