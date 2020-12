Comunicado: Proliferação do vírus no fim de ano

O clima de apreensão volta a tomar conta da sociedade brasileira em meio à volta do avanço dos números da pandemia da Covid-19 nas últimas semanas. Os índices haviam se estabilizado desde o início do segundo semestre deste ano, o que gerou certo relaxamento da população após a reabertura da economia. Agora, novas restrições já voltam a ser adotadas pelo Governo do Estado, devido aos novos casos registrados e aumento de mortes nos últimos dias. O cenário preocupa e traz insegurança a todas as áreas.

Apesar de parte da população mundial já estar sendo vacinada, aqui no Ceará ainda não há previsão de quando haverá a imunização. Prefeituras, de mãos atadas, esperam uma definição do Governo Federal, que entrou em embate com governadores na última semana para a preparação de um plano de vacinação.

Para a população mais jovem e sem doenças crônicas, ou seja, fora da margem de risco, a vacinação deve demorar ainda mais. A mudança do formato da diplomação dos eleitos em Fortaleza, de presencial para virtual, é consequência do cenário da doença que volta a preocupar, assim como no início do isolamento social.

Fim de ano

Aproximando as datas das festas de fim de ano, a população precisa tomar ainda mais cuidado para não aumentar a quantidade de transmissão do novo coronavírus. A vacina ainda não está disponível e é preciso ainda mais cautela nesse momento. No Natal, principalmente, quando as famílias ficam mais próximas, o risco é maior. Campanhas feitas por personalidades públicas nas redes sociais já colocam em alerta essa data tão tradicional em todo o planeta.

Ações

Nesta semana, deputados estaduais do Ceará aprovaram um conjunto de medidas para sanar uma parte das perdas de setores econômicos no Ceará. A iniciativa do Governo do Estado, chancelada pela Assembleia Legislativa, precisava ser replicada para ainda mais setores da economia, e de forma estratégica. A possibilidade de novas restrições é real, e, mais uma vez, os empregos estariam em risco.

Contribuição

Em anúncio nas redes sociais, o governador Camilo Santana garantiu que a contribuição dos usuários do Instituto de Saúde dos Servidores do Estado do Ceará (Issec) terá reajuste com percentual zero em 2020, valendo para os primeiros meses de 2021. Segundo o superintendente do Issec, Olavo Peixoto, o controle da gestão econômico-financeira do Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado do Ceará (Fassec) permitiu um saldo positivo de provisão financeira, possibilitando o não reajuste contributivo das mensalidades.

Investimento

A Secretaria de Desenvolvimento Agrário entregou, ontem, a Casa de Mel no distrito de Cedro, município de Cascavel, na Região Metropolitana de Fortaleza. A obra do Projeto São José atende a 21 famílias do campo com o investimento de R$ 316.096,36. "Nosso Ceará carrega uma enorme vocação para a apicultura e, com os investimentos que serão realizados pelo governador Camilo Santana, através do São José IV, teremos a chance de liderarmos novamente a produção de mel em todo o Nordeste", planeja o secretário estadual De Assis Diniz.