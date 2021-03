Chuva intensa causa alagamento no Hospital de Messejana em Fortaleza

A intensa chuva que atingiu Fortaleza, na manhã desta quarta-feira (31), causou alagamento de uma parte do Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes. A água acabou se infiltrando em uma laje acima do corredor da Unidade I, onde pacientes com insuficiência cardíaca recebem assistência.

Em nota, a instituição lamentou o ocorrido e informou que o serviço de manutenção da unidade está providenciando a nova limpeza das calhas e a desobstrução dos canos por onde escoa a água da chuva.

Durante o episódio, alguns pacientes cardíacos, não-covid, que não apresentam risco de morte, tiveram que ser temporariamente remanejados e receberam assistência no corredor da unidade, informou o hospital.

Atualmente, o local opera com 100% de ocupação dos leitos. Uma nova estrutura de campanha, com 38 novos leitos, está em fase de finalização e será destinada em breve aos pacientes com problemas cardíacos.

Devido à pandemia do coronavírus, vários leitos de enfermaria do Hospital de Messejana passaram a ser exclusivos para os pacientes em tratamento da doença.