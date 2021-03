Fortaleza registra chuva intensa com trovões na manhã desta quarta-feira (31)

Fortaleza registra chuva em diversas localidades do município na manhã desta quarta-feira (31). Moradores dos bairros Centro, Jóquei Clube, Parquelândia, Montese e Salinas relatam existência de precipitação intensa. Já no bairro de Fátima e na Messejana, moradores indicam que a chuva está mais fraca.

Leitores do Diário do Nordeste enviaram vídeos com registros de chuva no bairros Salinas e nas avenidas Deputado Paulino Rocha e Silas Munguba. Nas gravações, é possível notar, inclusive, acúmulo de água na superfície do solo.

Já no bairro Messejana, houve formação de alagamentos em algumas vias. Na Avenida Washington Soares, o trânsito flui normalmente.

Legenda: Apesar de a chuva ter enfraquecido, céu permanece nublado em Fortaleza. Foto: Fabiane de Paula

Previsão do tempo

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) afirma que, tanto para esta quarta quanto para a quinta-feira (1º), "os principais acumulados na faixa litorânea deverão se concentrar entre madrugada e manhã".

Balanço parcial do órgão, atualizado às 9h50 desta manhã, indica que, entre as 7h de terça (30) e as 7h desta quarta, houve chuva em 77 municípios cearenses.

A cidade cearense com maior volume observado no período, até a última atualização, foi Granja, no Litoral Norte, com 85 milímetros (mm). Tururu e Pentecoste vêm em seguida, com 41 e 40 mm, respectivamente. Fortaleza acumulou 11,2 mm no posto Messejana e 9,8 mm no posto Castelão.

A previsão da Funceme para esta quarta é de que sejam observados maiores volumes na faixa litorânea, no Maciço de Baturité e na região da Ibiapaba. Isso pode ocorrer em razão da proximidade da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), a qual colabora para que áreas de instabilidade e nuvens mais desenvolvidas sejam formadas. A expectativa do órgão se mantém para a quinta-feira.

Já para sexta-feira (2), feriado que inicia a Páscoa, a previsão, conforme a instituição, é de chuvas "menos abrangentes", uma vez que o Litoral Norte e a Ibiapaba deverão apresentar condições para chuvas isoladas — registros que devem atingir entre 20% a 50% dos territórios de cada macrorregião.