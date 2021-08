Ceará recebe três novos lotes com 267.500 doses de vacinas contra a Covid-19

O Ceará recebeu na noite desta sexta-feira (6) três novos lotes de vacinas contra a Covid-19. Ao todo, chegou ao Estado 267.500 doses: 175.500 da Pfizer, 4.500 da Janssen e 91.500 da AstraZeneca.

As informações foram confirmadas pelo Ministério da Saúde ao governador Camilo Santana, que reforçou estar "na luta por mais vacinas para todos os cearenses", em post nas redes sociais na manhã desta sexta-feira (6).

Neste sábado (7), a quarta remessa desembarca no Ceará às 12h, com 105.500 doses da AstraZeneca.

AÇÃO JUDICIAL

Na quinta-feira (5), a Justiça determinou, após os Ministérios Públicos do Estado (MPCE), Federal (MPF) e do Trabalho (MPT) ajuizarem uma Ação Civil Pública, que a União envie em até cinco dias explicações sobre o critério de distribuição das vacinas ao Estado.

Os órgãos solicitaram a revisão da metodologia para que o Ceará receba doses proporcionais ao número de habitantes. A ação também pediu por 1,4 milhão de vacinas, já solicitadas no mês de abril deste ano.

Legenda: Segundo o governador, o imunizante será utilizado para a aplicação da primeira dose (D1). Foto: Tatiana Fortes/Governo do Ceará

PASSO A PASSO PARA CADASTRO NO SAÚDE DIGITAL

Acesse o site Saúde Digital Selecione a opção "Ainda não tenho cadastro" Identifique-se preenchendo corretamente seus dados Nesta etapa do cadastro, deve ser informado se a pessoa está acamada, se tem alguma comorbidade e profissão. A Prefeitura realiza agendamento seguindo a sequência definida na Comissão Intergestores Bipartite N°40 (CIB/CE), e conforme as prioridades definidas pelo Ministério da Saúde (MS) para esta etapa da vacinação. Confirme seus dados e crie uma senha de acesso ao cadastro Finalize o cadastro e aguarde seu agendamento. Em Fortaleza, é possível acompanhar a lista de agendados no site. Os nomes são divulgados diariamente. Os beneficiários também recebem a orientações sobre data, horário e local, por e-mail e WhatsApp, próximo ao dia do atendimento.

E-MAIL DE CONFIRMAÇÃO DO CADASTRO NÃO CHEGOU

Nesse caso cheque todas as caixas do seu e-mail como "spam" e "lixeira". Caso não encontre a mensagem, a Sesa disponibiliza o telefone gratuito 0800 275 1475 para questionamentos sobre o Cadastro Estadual de Vacinação.

No site da Sesa e do Governo do Ceará está disponível também o assistente virtual "Plantão Coronavírus".

Caso a dúvida seja relacionada à imunização em Fortaleza, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) tem o número 156.

COMO ACESSAR O CADASTRO DE VACINAÇÃO?

Quem deseja acessar o seu cadastro deve entrar na plataforma Saúde Digital e clicar em "Já tenho cadastro". O acesso é feito com o CPF e a senha criada no ato do cadastramento.

ALTERAÇÕES NO CADASTRO

Para quem vai se vacinar, é permito mudar somente o número de telefone fornecido após a conclusão do cadastro.

Já para as gestões municipais, é possível criar e alterar perfil para vacinadores e a liberação de agendadas por comorbidade.

