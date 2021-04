Ceará chega a 14.305 mortos pela Covid-19

O Ceará perdeu 14.305 vidas para a Covid-19 desde o início da pandemia. Em 24 horas, cinco pessoas morreram por complicações da doença, de acordo com a plataforma IntegraSUS, atualizada às 16h58 desta sexta-feira (2) pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesa).

O número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus chega a 547.414, no Estado. Ao todo, foram notificados 1.598 889 casos suspeitos e 79.521 ainda estão em investigação.

Se recuperaram 386.368 pacientes. A taxa de letalidade da doença está em 2,6%.

A Capital concentra o maior quantitativo de infecções confirmadas até hoje: 163.771. Em seguida, aparecem Juazeiro do Norte (19.311), Sobral (18.675), Caucaia (16.397) e Maracanaú (14.544).

Internações

Segundo o IntegraSUS, 95,25% das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) para pacientes adultos com Covid-19 estão ocupadas, no Ceará. As UTIs infantil e neonatal estão com 59,32% e 30% de ocupação, respectivamente.

Já as enfermarias para adultos estão com 78,4%. Nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), 432 pessoas com o novo coronavírus são atendidas, 188 estão em máscara de reservatório e 88 em ventilação mecânica.

Estão à espera de leitos 956 pacientes. Destes, 525 para UTIs e 431 para enfermarias.

Vacinação

O Ceará aplicou, até as 12h desta sexta-feira (2), 1.101.913 doses de vacinas contra a Covid-19: 874.319 pessoas receberam a primeira dose e 227.594 receberam a segunda, segundo o Vacinômetro, atualizado pela Secretaria do Estado (Sesa).

A vacinação ocorre há 75 dias no Estado, tendo começado em 18 de janeiro.

VACINÔMETRO NO CEARÁ | COVID-19

Veja os lotes que chegaram ao Estado

1º Lote (18/1/2021) 229.200 doses de Coronavac/Sinovac

2º Lote (23/1/2021) 72.500 doses de Oxford/AstraZeneca

3º Lote (25/1/2021) 33.200 doses de Sinovac/Butantan

4º Lote (6/2/2021) 115.000 doses de Sinovac/Butantan

5º Lote (24/2/2021) 80.500 doses de Oxford/AstraZeneca

6º Lote (24/2/2021) 49.200 doses de Sinovac/Butantan

7º Lote (3/3/2021) 115.600 doses de Sinovac/Butantan

8º Lote (10/3/2021) 109.800 doses de Sinovac/Butantan

9º Lote (17/3/2021) 187.400 doses de Sinovac/Butantan

10º Lote (20/3/2021) 162.600 doses de Sinovac/Butantan e 20.250 doses da Oxford/AstraZeneca

11º Lote (26/3/2021) 124.400 doses de Sinovac/Butantan e 33.700 doses de AstraZeneca

12º Lote (1º/4/2021) 344.000 doses de CoronaVac e 27.750 de AstraZeneca