Ceará chega a 13.867 óbitos causados pela Covid-19 e se aproxima de 1 milhão de vacinados

O número de mortes por Covid-19 chegou 13.867 nesta terça-feira (30), no Ceará. Ao todo, 7 óbitos ocorreram em últimas 24 horas, de acordo com a plataforma IntegraSUS, atualizada às 17h20 pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesa).

Desde o início da pandemia, 534.983 pessoas foram infectadas pela doença no Ceará. Um total de 377.912 pacientes se recuperou. Outros 74.695 casos do novo coronavírus são investigados.

A Capital concentra o maior número de infecções (159.299). Em seguida, aparecem Juazeiro do Norte (19.184), Sobral (18.173), Caucaia (16.191) e Maracanaú (14.010).

Internações

Segundo o IntegraSUS, 92,85% das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) para pacientes adultos com Covid-19 estão ocupadas, no Ceará. As UTIs infantil e neonatal estão com 62,16% e 48,65%, respectivamente.

Já as enfermarias para adultos estão com 80.49%. Nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), 558 pessoas com o novo coronavírus são atendidas, 231 estão em máscara de reservatório e 105 em ventilação mecânica.

Estão à espera de leitos 994 pacientes. Destes, 517 para UTIs e 477 para enfermarias.

Vacinação no Ceará

VACINÔMETRO NO CEARÁ | COVID-19

O Ceará vacinou, até esta terça, 999.671 pessoas contra a Covid-19, entre primeiras e segundas doses. Destas, 218.986 receberam a segunda dose do imunizante, segundo o Vacinômetro, atualizado às 12h pela Sesa.

Até o momento, o Ceará recebeu 1.333.350 doses em 11 lotes. Um 12º lote deve desembarcar no Estado nesta quarta-feira (31)

A vacinação ocorre há 72 dias, tendo começado em 18 de janeiro último. A média diária de vacinados é de 10,8 mil pessoas no Estado.