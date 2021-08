Ceará autoriza antecipação de 2ª dose de vacina da Covid para três grupos; veja quem pode solicitar

A possibilidade de pedir antecipação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 foi ampliada para três novos grupos no Ceará. Atletas, estudantes de pós-graduação e trabalhadores que vão ao exterior podem fazer a solicitação.

Para solicitar, os atletas precisam comprovar que foram selecionados para campeonatos internacionais. Os estudantes devem estar vinculados a programas de mestrado, doutorado e pós-doutorado no país de destino.

Já os trabalhadores têm de dispor de contrato de trabalho no exterior. Todas as três condições precisam ser comprovadas por meio de documentos, no ato da solicitação de adiantamento da dose, junto às Secretarias Municipais de Saúde.

A medida foi aprovada pela Comissão Intergestores Bipartite (CIB) do Estado no dia 12 de agosto, e está em vigor desde o último dia 19. A decisão amplia a permissão já concedida a outros quatro grupos profissionais no Ceará.

Sayonara Cidade, presidente do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Ceará (Cosems) e vice-presidente da CIB, afirma que a demanda dos grupos pleo adiantamento é recorrente.

“As universidades e as próprias pessoas pediam essa antecipação de forma constante aos municípios. Com a decisão do Ministério da Saúde e a nossa resolução, fica ainda mais garantido”, destaca.

Como solicitar antecipação da 2ª dose

Para pedir o adiantamento da dose, os interessados enquadrados em algum dos grupos devem contatar a Secretaria de Saúde do respectivo município, “que formalizará o pedido junto à Secretaria Estadual da Saúde (Sesa)”, conforme a CIB.

Em Fortaleza, a solicitação deve ser feita por meio da Ouvidoria, no telefone 0800.275.1364 ou no site http://ouvidoria.cgm.fortaleza.ce.gov.br. O órgão também disponibiliza o aplicativo “Ouvidoria Digital”, para Android e iOS.

